AMP.- Argentina lamenta el "papelón" de Sánchez y descarta "bajo ningún concepto" retirar a su embajador

El portavoz de Milei insiste en que es una cuestión "personal" y niega ningún "conflicto" con España

El portavoz del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni, ha lamentado el "papelón" del presidente español, Pedro Sánchez, después de la decisión de retirar a la embajadora en Buenos Aires, una medida que "bajo ningún concepto" ellos tomarán, ha asegurado.

Tras lamentar la decisión de España de retirar definitivamente a su embajadora, a la que el domingo había llamado a consultas, que ha considerado que "raya el papelón", ha asegurado que no se les ha "siquiera cruzado por un segundo por la mente el retirar al embajador argentino en España" dado que "no hay ningún conflicto con España".

Adorni ha insistido este martes en rueda de prensa en que el encontronazo entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y Pedro Sánchez "es un tema estrictamente personal" y ha descartado que está situación les sitúe como un país conflictivo en el mundo, destacando las buenas relaciones entre los pueblos español y argentino.

"Lejos estamos de ser conflictivos con el mundo, al contrario, hemos dejado atrás la conflictividad con el mundo. De hecho pongo en valor y resalto la relación que tienen ambos pueblos", ha destacado.

"La relación entre los pueblos está muy por encima del debate de ideas, el intercambio de conceptos o las diferencias que puedan tener dos personas, incluso ambas, ostentando el cargo de presidente", ha dicho.

Adorni ha insistido en que "no hay conflicto con España", sino entre dos personas a título personal. "Las relaciones siguen siendo fantásticas y majestuosas, como han sido siempre. Nuestra relación de hermandad no tiene nada que ver con esto que está ocurriendo", ha subrayado.

ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN CONTRA SÁNCHEZ

Con respecto a unas declaraciones de Milei en una reciente entrevista para LN+, en la que afirmó Sánchez habría presionado a la Justicia española en favor de su esposa, Adorni ha señalado que todas las aseveraciones del presidente argentino "tienen una base sólida y una fuente que lo avala".

No obstante, ha defendido la necesidad de no ahondar en un tema que es de "índole estrictamente" personal y que "dos países maduros" no pueden "entremezclar" un intercambio de "ideas, opiniones y aseveraciones contrapuestas" con temas "que atañen a los pueblos y a la diplomacia".

"Por lo tanto, todas las aseveraciones que pueda hacer el presidente Milei dejémoslas en el plano del intercambio de ideas", ha zanjado Adorni, quien ha pedido no insistir con un tema "que puede durar toda la vida" dado que ambos presidentes tienen ideas antagónicas.

Por otro lado, ha descartado que Milei tenga intención de cancelar otro viaje a España previsto para el mes de junio para recibir un premio. "La agenda del presidente no se ha modificado", ha dicho Adorni.

La crisis diplomática ha ido en aumento en las últimas horas, después de que el Gobierno español haya decidido retirar de manera definitiva de la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, un gesto calificado de "disparate" por el presidente argentino, Javier Milei, en una última entrevista.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión ante la falta de disculpas de un Milei que calificó de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.