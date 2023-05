AMP.- Andreu (PSOE) apela a la "utilidad" del voto y advierte del "riesgo" de la ultraderecha

La candidata socialista invita a pensar "quién se ha encargado de cambiar ese ritmo de apatía y de crecimiento industrial y económico"

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha apelado hoy a la "utilidad" del voto y ha advertido a los ciudadanos de que, si no lo piensan, "corremos el riesgo de que partidos de ultraderecha y partidos que se apoyan en la ultraderecha puedan gobernar".

Andreu ha cerrado con los medios de comunicación la campaña electoral en un desayuno informativo (previo al acto fin de campaña con la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en el Parque Gallarza) en el que ha pedido a los ciudadanos: "Coge la papeleta y vota, es así de sencillo".

Para Andreu, "no se puede consentir" que gobierne la ultraderecha, o un partido que se apoye en ella. "A los más mayores nos suena a esa falta de libertad, pero también a los jóvenes de ahora les tienen que sonar a esos partidos que no creen en el cambio climático", ha dicho.

La candidata a revalidar la Presidencia del Gobierno riojano ha ofrecido el "aval" del Gobierno que concluye y ha pedido esa "utilidad del voto" independientemente de "lo que cada uno haya votado en otras ocasiones".

"Si quieres que se siga reforzando la sanidad pública, la educación pública, que sigamos cuidando a nuestros mayores y haya crecimiento económico" vota al Partido Socialista, ha señalado.

Andreu ha apelado a votar pensando en "reforzar la sanidad" y en que se están "viendo, ya, pruebas de que se puede" y "que se pueden contratar más médicos; y te puedes hacer un TAC con un aparato de última generación".

"Si ves que hay un partido que ha apostado por no cerrar las aulas en el medio rural, coge la papeleta de ese partido que representa la defensa de la educación pública en los lugares más recónditos y preciosos de nuestra Rioja y vota", ha relatado.

Esa es, para Andreu, la "utilidad" del voto, como cuando ves, ha añadido, que "el crecimiento económico es una realidad" porque "el paro ha disminuido en dos puntos".

La candidata socialista se ha preguntado (de forma retórica, dado que su respuesta es el PSOE) "quién se ha encargado de cambiar ese ritmo de apatía y de crecimiento industrial y económico" y refiriéndose al PP "quién se encargaba de mirar para otro lado y no hacer nada de manera proactiva".

Preguntada por los partidos con los que estaría dispuesta a pactar para gobernar (más allá de Podemos-IU con los que ya pactó) ha señalado que "el Partido Socialista en la Rioja tiene una amplia trayectoria de diálogo" y así se ha visto "cómo en el Parlamento hemos llegado a consensuar leyes".

No obstante, ha puesto una línea roja, no pactaría con una formación que sea "negacionista, que no crea en la igualdad, que no crea en el cambio climático". "Con esas no, porque no son ni fuerzas políticas", ha dicho.

Preguntada más concretamente ha dicho que esa formación es Vox; en cuando al PP "habría que analizar si es negacionista o se apoya en el partido negacionista".

En definitiva, Vox, a quien ha visto "negacionista del cambio climático, negacionista de las comunidades autónomas, negacionista en general" ha creído que "es imposible llegar a ni siquiera un mínimo acuerdo". Con el resto, "el diálogo está abierto".