AMP.- Andalucía pide al Gobierno que amplíe los fondos de contingencia para afrontar el coronavirus

La Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno de España que amplíe los fondos de contingencia habilitados para afrontar el coronavirus para que todas las comunidades autónomas puedan "atender con plena satisfacción y con plenos recursos todas las necesidades de la población".

Así lo ha solicitado en declaraciones a la 'Cadena SER' este domingo el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, cuando ha sido preguntado por la solicitud pública de más recursos hecha por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, antes de la videoconferencia con el resto de presidentes autonómicos y el del Gobierno, Pedro Sánchez, recursos que Bendodo resume en "todo lo que sea necesario, no solo para Andalucía, sino para todas las comunidades autónomas".

Ha argumentado que cómo "ahora mismo no hay otra prioridad en el Gobierno de España y las comunidades que atender esta situación", el Gobierno tiene que articular "medidas de contingencia, unos fondos de contingencia" para que las regiones puedan "atender con plena satisfacción y con plenos recursos todas las necesidades de la población". "Ya vendrán tiempos de hablar de déficit, ya vendrán tiempos de hablar de Presupuestos", ha dicho.

Preguntado por el confinamiento de diversos municipios de la costa, medida preventiva contra el coronavirus que se había planteado esta semana por la llegada de ciudadanos de otras regiones de España, ha dicho que ya "no tiene sentido" tras decretarse el Estado de Alarma por parte del Gobierno porque "todo el mundo tiene que quedarse en casa", con independencia de donde viva.

Ha ahondado en que todo el mundo tiene que permanecer en sus domicilios, salvo para "cuestiones esenciales", ha descartado que la gente se esté tomando este tiempo como unas vacaciones y ha afirmado que a esto está ayudando "el simple hecho de que los establecimientos de ocio están cerradas a cal y canto", punto en el que se ha referido a la orden de ayer del presidente de la Junta del cierre de todos los establecimientos comerciales, de hostelería y de ocio, parques públicos y playas desde este domingo.

Sobre las sanciones decretadas por el Gobierno a quien se salte las restricciones de movimiento, Bendodo ha dicho que les parecen "razonables" y espera que no haya que aplicarlas, pues asegura que desde ayer hay un cambio de actitud en la población ante esta pandemia. "Si no ponemos de nuestra parte, no se va a solucionar", por tanto "tenemos que cuidarnos cada uno, sobre todo para poder cuidar a los demás", ha razonado. "Creo que la gente sí se ha concienciado, que es responsable y lo estoy viviendo hoy. Las calles están prácticamente vacías", ha añadido.

Por último, ha valorado los aplausos realizados en la noche del sábado en Andalucía, como en el resto de España, como reconocimiento a los sanitarios y su labor contra el coronavirus, y cuando ha sido preguntado por cómo está actuado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha pedido unidad y estar "todos a disposición del Gobierno". "Ya habrá tiempo cuando pase todo esto de analizar la rapidez o no, las consecuencias o no, la tardanza o no de los planteamientos que ha hecho el Gobierno, pero ahora mismo no toca eso", ha concluido.