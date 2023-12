AMP.- Abascal afea a Feijóo la condena por lo de Sánchez cuando Vox no se sumó al "linchamiento" por su foto con Dorado

Reprueba que el PSOE conceda "impunidad a criminales" y desea "un juicio justo" a Sánchez porque Vox no le aplicará "ninguna amnistía"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha echado en cara este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la condena a sus declaraciones sobre "colgar por los pies" a Pedro Sánchez cuando él, a pesar de las "exigencias", nunca se sumó al "linchamiento" por la fotografía del 'popular' con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico.

En el debate de la toma en consideración de la ley de amnistía a los implicados en el 'procés', Abascal ha dedicado buena parte de su intervención a recriminar a Feijóo la postura del PP en la polémica surgida por sus declaraciones al diario argentino 'Clarín'. Los 'populares' han condenado las palabras de Abascal, lo que ha causado malestar en el seno de Vox porque, a su juicio, el PP se "arruga" ante el PSOE.

"¿Sabe cuántas veces me han exigido en directo, en televisión, que condene una foto suya con una persona por la que de manera injusta le querían relacionar a usted con el narcotráfico y yo nunca me he sumado y nunca me sumaré en el futuro a esos linchamientos?", le ha preguntado Abascal a Feijóo durante el pleno.

En esta línea, ha demandado al 'popular' qué es lo que condena exactamente" de las declaraciones al medio argentino, enumerando algunas de las frases dichas en la entrevista, como que "los políticos sin escrúpulos (refiriéndose a Sánchez) tienen ventaja frente a los que sí tienen".

YA NO SE PERMITEN "EXPRESIONES COLOQUIALES"

Además, ha dicho al líder 'popular' que el hecho de que condene sus declaraciones "demuestra" que Vox es "necesario" para "condenar el simulacro de oposición" que, a su juicio, hace el PP. Dicho eso, ha justificado que sus palabras sobre Sánchez eran una "expresión coloquial" y ha acusado a Feijóo de "sumarse a la política 'woke' de la cancelación de que ya no se pueda decir 'correr a gorrazos', ni 'mantear', ni 'colgar de los pies', ni 'echar a la hoguera'".

La relación entre PP y Vox se ha tensado por la negativa del primero a armar una respuesta conjunta contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la amnistía, pero la gota que colmó el vaso fue el acuerdo alcanzado por los 'populares' con PSOE y Sumar para las comisiones en el Congreso. A raíz del mismo, Vox se ha desligado de Génova y sólo colaborará con el PP a nivel autonómico y local, donde comparten multitud de gobiernos.

Ya sobre la ley de la amnistía, Abascal ha recalcado la oposición de los 33 diputados de su partido y la ha calificado del "mayor acto de corrupción que el Congreso haya visto desde el comienzo de la democracia". En esta línea, ha subrayado que la medida de gracia supone un "golpe a la Constitución, a la igualdad de los españoles ante la ley, al poder judicial, al Estado de Derecho y a la dignidad, convivencia y prosperidad de los españoles".

"La ley consagra la impunidad de los criminales que ahora se preparan para volver a hacerlo", ha afirmado el líder de Vox, antes de afirmar que la norma sentará "el precedente del precio que Sánchez está dispuesto a pagar" para gobernar "siempre que lo paguen los españoles".

Abascal, que ha arremetido también contra "los guiños" del Gobierno a "bandas terroristas como Hamás o ETA" y las reuniones con Junts en Ginebra (Suiza) para verificar el acuerdo alcanzado con presencia de un mediador, ha garantizado que Vox "está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario" para oponerse a la amnistía, sin especificar acciones concretas. Por último, ha deseado a Sánchez que tenga "un juicio justo, con jueces y fiscales" porque ellos no van a concederle "ninguna amnistía".

UPN Y CC, TAMBIÉN EN CONTRA DE LA AMNISTÍA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Dentro del Grupo Mixto, la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, ha admitido que no le gusta esta ley de amnistía por sus motivos ni por las normas. Es más, ha alertado de que no responde al interés general, no cuenta con un consenso social "razonable" sino que ha motivado más división y reprocha que participe en el impulso de esta iniciativa quien se va a beneficiar de ella.

De su lado, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha recriminado al PSOE que la ley de amnistía, que ha tildado de "perversión" y "aberración", "es el pago al chantaje del secesionismo" y "la compra de votos única y exclusivamente para una investidura", en alusión a los votos de Junts en la investidura de Pedro Sánchez.

Además, ha afirmado que la norma es "inconstitucional e ilegal", algo que también han dicho las asociaciones de jueces, fiscales y miembros del Gobierno actual y pasado, según ha recordado.