AMP.- Abascal acusa al PP de "pinza" con el PSOE contra Milei y urge a Feijóo a romper relaciones con los socialistas

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al PP de "sumarse" al PSOE contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por sus palabras contra la esposa de Pedro Sánchez y ha exigido al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que ponga fin a la "estafa" y rompa de manera "inmediata" sus relaciones con el PSOE a nivel nacional e internacional.

Según ha lamentado Abascal este lunes en una rueda de prensa en la sede del partido, el PP "se ha vuelto a sumar a la pinza del PSOE y de sus medios de comunicación contra importantes líderes internacional", algo que, a su juicio demuestra que los 'populares' "no entienden" la coyuntura internacional y es el PSOE el que "marca su política internacional".

En concreto, ha sido el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, quien este lunes ha recriminado a Milei que insultase a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, durante su intervención en el acto de Vox de este fin de semana considerándolo una "intromisión en política nacional".

FALTA DE VISIÓN INTERNACIONAL DEL PP

Desde Vox consideran que el PP tiene "serias dificultades" para elegir sus aliados no solo en España, sino también a nivel global. "En 2016 atacaron a Trump y se convirtió en presidente de Estados Unidos, también ocurrió en Brasil con Bolsonaro o con Giorgia Meloni en Italia", ha recordado Abascal.

Al hilo de esta cuestión, Abascal ha afeado a Feijóo que "despreciase" su oferta para llevar acabo una alianza y contar a sus socios internacionales la "deriva extremista" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Fue despreciada porque el PP parece que prefiere una alianza con el PSOE", ha reprochado.

Ante esta situación ha manifestado su "gran preocupación" por lo que a su juicio es una "falta de visión internacional" por parte del PP y les ha pedido que "rectifiquen" y dejen de "estafar" a los españoles.

"Rompa inmediatamente con los socialistas en Europa y explique esa ruptura a sus socios europeos explicando lo que está pasando en España", ha remarcado al tiempo que ha advertido al PP de que el 9 de junio --fecha en la que se celebran las elecciones al parlamento europeo-- tendrán que decidir si pactan o no con los socialistas en Europa.

EL CONFLICTO DIPLOMÁTICO LO INICIÓ ESPAÑA

En lo referente a la respuesta del Gobierno exigiendo "disculpas públicas" y advirtiendo de que desde España "actuará en consecuencia" si estas no se producen tras las palabras de Milei donde calificaba a Begoña Gómez de "corrupta", Abascal lo ha considerado una "tomadura de pelo absoluta" y ha advertido de que el Gobierno es "capaz de cualquier cosa".

Según el líder de Vox, ha sido el propio Gobierno de España el que ha iniciado un "conflicto diplomático" con Argentina enviando a los ministros a lanzar "gravísimas acusaciones" sobre la ingesta de sustancias del presidente argentino, en re4ferencia a Óscar Puente, y cree que Milei lo que ha hecho ha sido "responder" y hacer una "referencia" a la presunta corrupción de la esposa de Sánchez.

"No ha habido ningún tipo de ataque a la soberanía de España ni a la dignidad, los españoles no nos sentimos atacados por el presidente Milei", ha incidido Abascal y ha acusado al Ejecutivo de utilizar las instituciones "a su servicio" y crear un conflicto diplomático por un "asunto particular".