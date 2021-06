AMP.- Ábalos defiende los indultos: "Si lo vuelven a hacer, el Estado ha demostrado fortaleza para no permitirlo"

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido los indultos a los líderes del 'procés' sin necesidad de que haya arrepentimiento.

"¿Que no hay arrepentimiento? ¿Y eso quién lo pide? Esto no es un ejercicio de la confesión, es un Estado de Derecho. Si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho ha demostrado fortaleza para no permitirlo una vez y por supuesto para no permitirlo la segunda", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado este domingo el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana durante su intervención en Sevilla en un acto del PSOE centrado en el municipalismo.

Sobre los indultos a los líderes independentistas, Ábalos ha asegurado que lo que le molesta al Partido Popular es que los haga el PSOE en el ejercicio de Gobierno, algo que, a su juicio, "no lo pueden asumir".

"Creo que no es que los indultos en sí a ellos les moleste, no tiene sentido cuando ellos en un día hicieron 1.300 y pico indultos, que lo deberíamos tener en el calendario como el Día Mundial del Indulto", ha ironizado.

En la misma línea, Ábalos ha afirmado que la derecha "no ha entendido el principio de la legalidad, lo que es la función de la pena": "Nos quedan especímenes del siglo XV, XVI, de la edad de piedra. La pena es la inserción social y a eso debe ir encaminado todas las medidas de sanción".

En concreto, el secretario de Organización del PSOE ha hecho referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de "desconocer las funciones de un Monarca constitucional". "Cuando lo repite varias veces, ignorancia y atrevimiento van unidos. Dice que es una Administración menor porque no quiere asumir ninguna responsabilidad", ha dicho.

CASADO, "DESAUTORIZADO POR LOS SUYOS, EUROPA Y LA SOCIEDAD"

Asimismo, ha destacado la "muy mala semana" que ha tenido el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya que ha sido "desautorizado por los suyos, desautorizado por Europa y desautorizado por la sociedad civil".

En este sentido, Ábalos ha recordado que Casado empezó la semana "desautorizado por los suyos" el pasado domingo en la manifestación de la Plaza de Colón contra los indultos a los líderes del 'procés': "Casado no se atrevió a entrar a la plaza, si tú no te atreves a entrar donde están los tuyos, si tienes miedo de que te abucheen, que te llamen derechita cobarde, algo falla ahí".

"Cuando uno empieza a tener miedo a la respuesta de la gente se va achicando, prefirió quedarse en las orillas de la concentración. Las concentraciones de la Plaza de Colón son de la ultraderecha y para el que se acerque los trituran", ha apostillado.

Sin embargo, Ábalos ha subrayado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, "debe ser un 'Rambo'" porque, a diferencia de Casado, "no le costó nada llegar al centro de la plaza", por lo que ha resaltado que "la habilidad para desenvolverse entre las masas entre uno y otro son notorias". "En la anterior foto es una foto que cada vez quedan menos personajes, en esta no ha habido ni foto no sea que se le vayan cayendo los personajes", ha bromeado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Posteriormente, según ha explicado el socialista, Casado fue "desautorizado por Europa". "En esto sí que ha trabajado Casado, en que no consiguiéramos los Fondos de Europa, en que nos los intervinieran. Siempre lo que le viene bien a España le sienta mal al PP", ha criticado.

Por último, el ministro ha incidido en que el líder popular también ha sido "desautorizado por la sociedad" esta semana cuando, en el contexto de los indultos, el presidente de la Organización Patronal dijo que "todo lo que sea normalizar bienvenido".

Igualmente, ha cargado contra el PP porque "se ha cargado el Pacto Antitransfuguismo". "El PP con Cs ha renunciado a la palabra, es un aviso de que van a por todas. Tiran mano de la chequera comprando voluntades. Romper el Pacto Antitransfuguismo es una involución absoluta, que te descompromete en la lucha contra la corrupción", ha alertado.

Para el secretario de Organización del PSOE, Ciudadanos "pasará a la historia como un partido sadomasoquista, donde no hay límite para la humillación". "Si hay alguien que realmente se siente de centro, centrista, no puede tolerar esas actitudes del PP tan autoritarias", ha concluido.