AMP.- 23J.- Feijóo pide a Sánchez una reunión esta semana para evitar el "bloqueo" y la "ingobernabilidad" en España

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido por carta al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, mantener una reunión esta semana para establecer un "diálogo responsable" que permita evitar el "bloqueo" y la "ingobernabilidad" en España.

"España no se merece una situación ingobernable y tampoco podemos permitirnos un bloqueo en un momento tan relevante para nuestra economía y nuestras instituciones, en plena Presidencia española del Consejo de la Unión Europea", ha señalado en una misiva enviada a Sánchez este domingo tras concluir el recuento del voto CERA que ha dado un escaño más al PP en Madrid a costa del PSOE.

Feijóo ha recalcado que el PP ha sido el "ganador" de las elecciones generales del 23 de julio y ha apelado al líder del PSOE a iniciar un diálogo "en beneficio de la estabilidad política e institucional de España", de la "confianza" que el país debe inspirar y de "la respuesta eficaz a la incertidumbres".

Para el líder de los 'populares', la "complejidad que pueden suscitar los resultados electorales no debe agravar estas incertidumbres ni minar la confianza de los ciudadanos en la capacidad del sistema político y constitucional para asegurar la mejor gobernabilidad en interés de España, de su cohesión y del marco de convivencia definido por la Constitución".

"Por eso, estoy convencido de que el diálogo que te propongo, que no elude las marcadas diferencias que nos separan, responde a un sentir ampliamente extendido más allá de las preferencias electorales que los votantes acaban de expresar", ha añadido Feijóo en la carta a Sánchez.

PIDE QUE GOBIERNE LA LISTA MÁS VOTADA

Asimismo, le ha recordado que un "factor continuo" de "gobernabilidad y normalidad" en España a lo largo de su trayectoria democrática lo ha constituido "el reconocimiento de que la fuerza política ganadora en elecciones generales es la que debe gobernar". Ello, ha dicho, "frente a eventuales combinaciones negativas que polaricen a la sociedad, dañen gravemente la cohesión territorial y lleven al límite a nuestro sistema constitucional".

Por último, el líder del PP, que se ha situado como "candidato con mayor respaldo ciudadano", ha instado a Sánchez a mantener la reunión "a lo largo de esta semana".

Tras concluir el recuento del voto CERA, el PP ha sumado un escaño y ha obtenido 137 diputados en las elecciones generales del 23 de julio, frente a 121 logrados por el PSOE, que ha perdido el ganado por los 'populares'.

Antes de este cambio, la suma de PP (136), Vox (33) y Unión del Pueblo Navarro (1) se quedaba en los 170 escaños, mientras que la del bloque de la izquierda, sin añadir los votos de Junts, alcanzaba los 172, gracias a los 122 que se calculaban para el PSOE más Sumar (31), ERC (7), Bildu (6), PNV (5) y BNG (1).

Ahora, el bloque de la izquierda con independentistas y nacionalistas (sin Junts) se quedaría en 171 escaños, los mismos que alcanzaría el bloque de la derecha añadido ya el diputado que gana el PP.

Por ello, Sánchez ya no puede lograr ser investido con la abstención de Junts, sino que ahora deberán dar su 'sí', a no ser que la única diputada electa de Coalición Canaria, Cristina Valido, vote a favor del bloque de izquierda. Así, seguiría bastando con la abstención de los de Carles Puigdemont. Sin embargo, Valido ha reiterado que no apoyará ninguna fórmula en la que participe Vox o Sumar.