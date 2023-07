AMP.- 23J.- Abascal cierra la campaña pidiendo apoyo a los votantes del PP y acusando a Feijóo de "blanquear" a Sánchez

Avisa de que la convocatoria de reférendums será su primera exigencia en la mesa de negociación tras las elecciones

El líder de Vox y candidato a las elecciones generales de este domingo, Santiago Abascal, ha pedido un último esfuerzo a sus seguidores para convertir a Vox en "decisivo" y se ha dirigido directamente a los votantes del Partido Popular, a quienes ha pedido respaldo acusando además al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, de "blanquear" a Pedro Sánchez con sus "continuas" ofertas de pactos.

Vox ha vuelto este viernes a la emblemática plaza de Colón para este cierre de campaña, igual que hiciera en otras citas importantes como las dos elecciones generales del año 2019. Sin embargo, en esta ocasión el partido ha dado una cifra de 5.000 asistentes frente a los 20.000 que logró reunir en el mismo sitio en anteriores convocatorias.

"Frente a este Gobierno estamos solos porque otros lo han blanqueado y tendido la mano", ha denunciado Abascal ante sus seguidores para dirigirse a continuación a los votantes del PP: "Me atrevo a pedirles su confianza, no les vamos a defraudar, vamos a ser capaces de representarles".

Como ha hecho durante todo el tramo final de campaña, Abascal ha acusado a Feijóo de querer derogar el sanchismo "pactando con Sánchez" y ha avisado de que el líder 'popular' ha conseguido así "blanquear" al que para Vox es "uno de los peores gobiernos" de la historia de España.

"Otros lo han blanqueado, nosotros hemos dado la cara", ha defendido reivindicando toda su acción de oposición durante la legislatura, desde las acciones en los tribunales hasta las dos mociones de censura. La tercera, ha apuntado, fue el debate del pasado miércoles en RTVE y también en ella el PP les dejó "solos" ante "el socialismo".

Además, ha aprovechado para criticar al PP por la polémica generada en el Ayuntamiento de Vitoria por el reparto de las presidencias de las comisiones. "Tienden la mano a todos menos a Vox, desde el PSOE hasta Bildu", ha afeado a Génova 13.

CANCELACIÓN CULTURAL FRENTE A "LA SECTA IZQUIERDISTA"

Frente a esto, ha reivindicado que Vox quiere llegar al Gobierno para un "cambio de rumbo" y "una alternativa" alejada del "continuismo del bipartidismo". Y ha puesto como ejemplo la polémica por las cancelaciones culturales. "Se escandalizan porque hemos cancelado las agendas culturales, ¿qué esperaban?", ha sacado pecho.

Según ha dejado claro, Vox no es elegido para hacer lo mismo --"nosotros no somos como los que conocían antes, somos distintos"-- y cuando llegan al poder cambian "las agendas culturales de la izquierda". "Los hemos cancelado, los vamos a cancelar y los cancelaremos", ha dejado claro asegurando que lo harán "defendiendo los intereses de todos los españoles" y no los de "la secta izquierdista que ha secuestrado la cultura en España".

EXIGENCIA EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN

Abascal ha adelantado además que en toda negociación tras las elecciones estará sobre la mesa la petición de Vox de convocar referéndums sobre asuntos esenciales para el partido, como inmigración, política energética, agua o subvenciones a partidos políticos y sindicatos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vox presentó esta propuesta mediante la campaña 'España decide' y Abascal la ha reivindicado para estas elecciones denunciando que los españoles han sido "silenciados" durante las últimas décadas en asuntos básicos para ellos.

"Después del 23 de julio encima de cualquier mesa de diálogo va a estar devolver la voz a los españoles, que nunca más se vuelvan a tomar decisiones a nuestras espaldas", ha enviado como mensaje al Partido Popular.

"INTENSIDAD", PIDE ESPINOSA

Abascal ha estado arropado en el cierre de campaña por una docena de líderes internacionales que han enviado un vídeo, incluidos los de Italia, Polonia y Hungría, Giorgia Meloni, Mateusz Morawiecki y Viktor Orbán.

También han subido al escenario una decena de dirigentes de Vox. Entre ellos, una de las estrellas ha sido el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, quien ha puesto como ejemplo para España las políticas "logradas" en el Ejecutivo regional.

Una de las sorpresas ha llegado de la mano del portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien en un tono exaltado ha pedido "intensidad" a sus seguidores para las últimas horas de la campaña, convenciendo a otros votantes de la necesidad de apretar "el botón" de Vox en la jornada electoral.

Espinosa ha dicho llevar 26 semanas seguidas de campaña, desde que empezó en Orihuela (Alicante), y durante este tiempo solo ha dormido cinco días en su casa. "La campaña acaba para los políticos, para los candidatos, pero no acaba para vosotros. Intensidad, intensidad", a animado a sus seguidores.