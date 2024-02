Amor ve "un desmadre" la política del Gobierno: "Cada vez que quiere sacar una ley hay que irse a Waterloo"

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor, ha advertido este viernes del "desmadre" en la política del Gobierno central porque "cada vez que se quiere sacar una ley hay que irse a Waterloo a negociar", al tiempo que ha lamentado la situación actual del diálogo social.

En un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en Córdoba en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de la empresa energética IDEA, junto a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco, Amor ha explicado que en Andalucía te reúnes con un consejero de la Junta y "te sientas con la Junta de Andalucía", pero "el problema que hay ahora con el Gobierno central es que a lo mejor te sientas con un ministro y no te estás sentando con el Gobierno" y que "aspectos que estabas debatiendo, por otro lado otro ministro lo tumba".

Al respecto, ha defendido que en la región andaluza "hay estabilidad política con una mayoría que creyeron los ciudadanos, pero a nivel estatal en estos momentos en el ámbito político se ha visto que hay un desmadre", dado que "cada vez que se quiera sacar una ley hay que irse a Waterloo a negociar".

Tras advertir de las quejas de la patronal y sindicatos, Amor ha expresado que "no ha habido pudor en ser desleales al diálogo social y a los acuerdos pactados en la anterior legislatura por llegar a un acuerdo político", algo que ha calificado como "muy peligroso". Ha citado como último ejemplo el decreto del subsidio, "llevado sin negociar, sin hablar en el ámbito del diálogo social", y que tras "tumbarse en el Parlamento, ahora se dice que se va a negociar en el diálogo social".

En este sentido, Amor ha subrayado que no quieren "un monólogo social", sino "una línea y tener claro de qué vamos a hablar", porque "no se puede ir medidita a medidita", de ahí que haya apostado por "una hoja de ruta clara y no estar con medidas al albur de los momentos electorales".

"NO ES BUENO FIJAR POR DECRETO"

Mientras, el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE ha señalado que en el acuerdo de negociación colectiva que se firmó con las organizaciones empresariales y sindicales el año pasado "ya hay un apartado en el que se habla de tender a la reducción de la jornada", pero "eso hay que hablarlo", porque "reducir la jornada no es lo mismo en agosto en Córdoba que en el mes de mayo, y no es lo mismo en el comercio, ni en una industria, ni en la hostelería".

Así, ha comentado que entiende que "la jornada se puede fijar por decreto, pero no es bueno", al tiempo que ha sostenido que "hay que avanzar también a otra cosa que está puesta en el acuerdo de negociación colectiva, al cómputo anual", y "dejar trabajar al diálogo social".

Entretanto, ha manifestado que "no se puede citar a una mesa de diálogo social para negociar o consensuar, cuando ya se está dando el resultado", como que "se haya fijado que la jornada laboral va a estar en 37 horas y media" antes de sentarse. "¿Vamos a perder el tiempo?", ha cuestionado Amor, quien ha reclamado que les dejen "hablar" a los autónomos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales y "trabajar por un diálogo social", con "lo mejor para el tejido productivo".

Al hilo, el representante de los autónomos ha defendido que "cuando se hable de diálogo social, no seamos desleales a los acuerdos firmados", y que "respetemos de verdad el diálogo social", que "no se utilice exclusivamente para cuando me tumban un decreto en el Parlamento".

