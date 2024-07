Amnistiado un joven que tenía material explosivo en una botella con el lema "Puta España"

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha amnistiado a un joven que fue condenado a cuatro años de cárcel por llevar material explosivo en una botella con la inscripción "Puta España" durante las protestas contra la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona en 2018.

En una sentencia, que se puede recurrir, el TSJC considera que los hechos por los que fue condenado este joven, E.B.D.A., de 26 años y origen norteamericano, encajan en la ley de amnistía y se sitúan en el contexto del procés.

Esto, indica el tribunal, se puede comprobar "claramente" porque la botella de plástico en que llevaba material explosivo estaba envuelta en cinta de embalar con la inscripción "Puta España".

El joven fue condenado en marzo de 2023 por la Audiencia de Barcelona a cuatro años de prisión por llevar material explosivo para fabricar un artefacto durante los disturbios contra la celebración del Consejo de Ministros en diciembre de 2018 en la capital catalana, aunque fue absuelto del delito de conspiración para atentar contra la policía.

Según el TSJC, el caso es amnistiable porque el propósito del joven era mostrar apoyo a los objetivos y fines del procés, como se "desprende claramente" por la inscripción "Puta España" que tenía en la botella que le intervinieron, y porque las protestas contra la reunión del Consejo de Ministros se produjeron en el marco del proceso independentista.

Al ser detenido, los Mossos localizaron en su mochila una botella de plástico con ácido clorhídrico en solución acuosa -líquido muy corrosivo que produce quemaduras en contacto con la piel, por ingestión o por inhalación- envuelta en cinta de embalar con la inscripción "Puta España", y una caja metálica con 16 bolas de papel de aluminio y 20 clavos y chinchetas.

Este material hallado, según determinó la Audiencia de Barcelona en su sentencia, es un "conjunto de elementos que convenientemente utilizados podrían dar como resultado un cóctel químico" llamado McGiver, que en el caso de explosionar puede producir quemaduras químicas a cualquier persona que entre en contacto con el líquido, y además de los clavos y chinchetas se pueden usar como metralla.

Sobre la tenencia de artefactos o substancias explosivas, el TSJC remarca que se trata de un acto amnistiable, ya que no encaja en ninguna de las excepciones previstas por la ley para no aplicar el perdón, y además insiste en que "no puede desligarse" del procés.

En este sentido, subraya que en esas fechas en Cataluña se producían numerosos disturbios en los que se encontraba un gran número de personas que se enfrentaban a la policía en apoyo al procés, aprovechando para ello actos públicos, como por ejemplo el Consejo de Ministros celebrado en diciembre de 2019 en la Llotja de Mar de la capital catalana. EFE.

