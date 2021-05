Amnistía Internacional, a favor de los indultos a los Jordis

El director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, considera que los representantes de entidades civiles Jordi Sànchez y Jordi Cuixart no deberían estar en la cárcel por lo que su indulto sería "una buena noticia", aunque no la mejor salida "porque implica reconocer un delito que no cometieron".

En un encuentro informativo de Nueva Economía Forum, el responsable de Amnistía Internacional en España ha diferenciado la posición que mantiene la organización respecto a los condenados en el juicio del "procés".

"Para nosotros Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son personas que están injustamente en prisión; se ha utilizado el delito de sedición, que es ambiguo en la ley e interpretado de forma incorrecta, porque no han sido acusados de ningún acto violento y creo que no deberían haber entrado nunca en prisión", ha asegurado Beltrán.

"Por tanto, el indulto no es la salida mejor porque implica reconocer un delito, que en nuestra opinión no cometieron, pero es una buena noticia si se concede porque significa que dos personas que están injustamente en prisión estarían libres", ha argumentado.

Respecto al resto de procesados, Amnistía no tiene una posición igual. "Son autoridades de gobierno, no miembros de la sociedad civil, ahí se pudieron cometer actos diferentes e ilegales, Amnistía no cuestiona al Constitucional en ese sentido; debería ser revisado el principio de legalidad en el juicio porque creemos que el delito de sedición no debía haber sido aplicado".

Beltrán también se ha referido a la venta de armas de España a países como Arabia Saudí o Israel y ha recordado que hay una ley de 2007 que "hay que respetar" y que establece que no se exportará armamento si hay posibilidad de que vayan a ser utilizadas en conflictos armados. "Existe legislación y se está violando".

Sobre la pandemia, opina que es el momento de fortalecer el sistema nacional de salud -"si no es ahora, nunca se hará"- y que solo se podrá salir de ella si se vacuna en todos los países del mundo.

Otras leyes que debían cambiarse, plantea, es la de secretos oficiales, que es "de la época del franquismo y hace que casi todo lo que hacen las administraciones sea secreto", y la de Seguridad Ciudadana.

"Hay libertad de expresión en España, pero debajo de esa libertad existen amenazas, a veces profundas y a veces desconocidas, y eso en general los estados tienden a hacer que la información fluja poco transparente y eso debe corregirse", ha concluido.