Amnistía Internacional eleva a más de 6.000 las familias separadas este año en la frontera de EEUU

"Me dijeron: 'Tú no tienes ningún derecho aquí, y tampoco tienes ningún derecho a quedarte con tu hijo'", cuenta una madre brasileña

Más de 6.000 familias quedaron separadas entre abril y agosto de este año por los protocolos migratorios adoptados por Estados Unidos en su frontera sur, según un informe de Amnistía Internacional que eleva el balance oficial de las autoridades y que alerta del "daño catastrófico" sufrido por los afectados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha reconocido a Amnistía Internacional que solo entre el 19 de abril y el 15 de agosto se había separado forzosamente a más de 6.000 unidades familiares, lo que implica admitir la separación de al menos 8.000 desde 2017.

La CBP ha reconocido también que esta cifra no tiene en cuenta a las familias cuyas separaciones no se han registrado de forma adecuada, como pueden ser los casos de abuelos o de familiares no directos cuyas relaciones son clasificadas como "fraudulentas" por las autoridades, según el informe.

Se trata de cifras "escandalosas", en opinión de Amnistía, que cree que las autoridades norteamericanas o bien informaron mal de los datos a la opinión pública o directamente siguieron con la práctica pese a las declaraciones de altos cargos y a las órdenes judiciales aprobadas.

"Me dijeron: 'Tú no tienes ningún derecho aquí, y tampoco tienes ningún derecho a quedarte con tu hijo'", ha contado Valquiria, una madre brasileña de 39 años a la que, tras llegar a Texas, separaron de su hijo de siete años sin darle ninguna explicación.

"Me quise morir. Habría preferido caerme muerta (...) Sin saber dónde estaba mi hijo, lo que estaría haciendo. Es la peor sensación que puede tener una madre", ha lamentado en declaraciones a Amnistía.

INMORAL E ILEGAL

La ONG ha acusado a la Administración de Donald Trump de violar de forma "flagrante" tanto la legislación nacional como el Derecho Internacional, con prácticas "crueles" que van desde expulsiones masivas a detenciones arbitrarias, pasando por la separación "ilegal" de miles de familias.

La directora para las Américas de la ONG, Erika Guevara Rosas, ha acusado en un comunicado al Gobierno norteamericano de llevar a cabo "una campaña deliberada de violaciones generalizadas de Derechos Humanos para castigar a las personas que buscan seguridad en la frontera (...) y disuadirlas".

"Todo ser humano en el mundo tiene derecho a pedir asilo frente a la persecución o un daño grave, y a pedir protección en otro país", ha recordado la responsable. Amnistía Internacional ha entrevistado a solicitantes de asilo sometidos a detención indefinida pese a haber pedido previamente protección en Estados Unidos.

AMNISTÍA PIDE MEDIDAS

"La intensidad, escala y alcance de los abusos contra quienes buscan asilo es realmente indignante", ha denunciado Guevara, que ha emplazado al Congreso y a otras instituciones a llevar a cabo "investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales" para que los responsables políticos rindan cuentas y no se repitan estos mismos abusos.

Amnistía ha solicitado un registro "exhaustivo" de las separaciones familiares, así como la aprobación de una ley que prohíba de forma expresa la separación y detención indefinida de menores de edad. La ONG ha advertido de que el sufrimiento extremo sufrido por personas vulnerables "constituye malos tratos y, en algunos casos, tortura".

"Es sencillamente cruel que las autoridades estadounidenses detengan sin necesidad y traumaticen a personas que han llegado para pedir protección de la persecución o la muerte", ha denunciado la responsable para las Américas de Amnistía Internacional.