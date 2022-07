Amnistía Internacional afirma que en valla de Melilla se produjeron "ocho violaciones distintas de derechos humanos"

"Es el caso más grave de violación de derechos humanos ocurrido en la frontera en 40 años", ha afirmado el presidente de la organización

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha afirmado que "hemos investigado" lo ocurrido en Melilla, el pasado viernes 24 de junio, en el que fallecieron y resultaron heridos varios migrantes al saltar la valla fronteriza, y "hemos identificado ocho violaciones distintas de derechos humanos".

Entre ellos, el responsable de la organización ha citado "violaciones al derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el uso excesivo de la fuerza por parte de ambas policías; el trato cruel e inhumano y degradante de la gendarmería marroquí que sometió a personas en el suelo hacinados; la devolución sumaria, por parte de policías españoles, de forma injusta que luego fueron golpeadas por policía marroquíes".

Beltrán se ha referido a este asunto, preguntado por los medios de comunicación, tras participar en la clausura del Curso de Verano sobre Memoria Democrática de la Universidad de La Rioja.

Ha añadido que Amnistía Internacional "desde el principio pidió lo que esperamos que se produzca una investigación independiente y exhaustiva" de lo ocurrido en la valla de Melilla. "Es muy importante -ha añadido- porque es el caso más grave de violación de derechos humanos ocurrido en la frontera en 40 años".

Ante ello, Beltrán ha afirmado que "hemos escrito una carta al presidente Sánchez y otra a las autoridades marroquíes para impulsar estas investigaciones que tienen el apoyo del sistema de Naciones Unidas y del Comité Internacional para las Migraciones".

En este punto, el presidente de Amnistía Internacional ha afirmado que es una "buena noticia" la investigación que se va a hacer desde la Fiscalía General del Estado, pero "también en Marruecos tienen que haber investigación".

"NO TODO VALE EN LA FRONTERA"

Sobre si cree que este hecho puede enturbiar las recién reconstituidas relaciones entre España y Marruecos, Beltrán ha apuntado que "no vale todo en la frontera". "Me imagino que es una buena noticia para los Gobierno que se restituyan las relaciones diplomáticas y de todo tipo pero eso no te hace una patente de corso para hacer lo que quieras en la frontera, porque tú tienes normas internacionales que cumplir".

Ha añadido que "la mayoría de la gente que saltó la valla y que ahora estamos entrevistando son gente de Sudán que huye de la guerra; exactamente igual que la guerra de Ucrania", por lo que "son gente que no tendría porque saltar una valla como no lo hacen los ucranianos cuando vienen aquí para obtener asilo y refugio".

Ante esto, ha concluido Beltrán "el elemento fundamental para que no ocurran tragedias es que se permita, por vías legales y seguras, pedir asilo".