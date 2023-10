La amnistía y la autodeterminación de Cataluña llegan al Senado con Aragonès que se irá sin oír las críticas

Este jueves hay una cita importante en el Senado, la cámara de representación autonómica. Cita convocada por el presidente de la Cámara, el popular Pedro Rollán "para debatir sobre la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles, y de solidaridad entre las Comunidades Autónomas" en clara referencia a una posible amnistía para los condenados por el procés y un futuro referéndum de autodeterminación para Cataluña.

Reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado a la que los presidentes socialistas ya han anunciado que no van a acudir, tampoco el lehendakari vasco y que ha cobrado mayor relevancia al anunciar el presidente de la Generalitat de Cataluña que asistirá para defender lo que vienen repitiendo incesantemente, que Cataluña exige autodeterminación y amnistía.

La clave estará en que Pere Aragonès solo va a asistir a la comisión para soltar su discurso durante diez minutos y luego se marchará sin escuchar ni las críticas ni la oposición de los asistentes que solo serán los 11 presidentes de comunidades que preside el Partido Popular.

"No va a escuchar porque no tiene educación"

La presencia de presidente catalán de ERC ha sido objeto de la crítica del primer sonido del día de Carlos Herrera en Herrera en COPE. No solo la "perorata" que pueda lanzar desde la tribuna de oradores de la Cámara Alta Aragonès, sino por la ausencia en la misma de los tres presidentes del PSOE, entre ellos el más crítico con la políticas y alianzas que está llevando a cabo Pedro Sánchez como es el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page.

"Hoy hay una muy importante cita política en España, en el Senado, que va a ver cómo el presidente de la Generalidad de Cataluña va no a debatir, a soltar un mitin del que no se va a escuchar ninguna réplica por su parte, porque se va a ir. Un mitin en catalán, por supuesto, en el que los del Partido Socialista, los presidentes de comunidad del Partido Socialista, tienen prohibido hablar. Bueno, tienen prohibido ir. Solo estarán aquellos presidentes de comunidades del Partido Popular que luego le darán la réplica, pero que él no escuchará porque no tiene ni educación", dice Herrera.

"La mayoría del Partido Popular en la Cámara Alta en el Senado ha convocado una comisión que debe reunir a los presidentes autonómicos y la convoca para hablar de la ley de impunidad que prepara el PSOE para favorecerse a sí mismo, gracias a favorecer a los golpistas y malversadores del 1 de octubre. Los socialistas se borran, lo cual habla de su poca sensibilidad democrática. ¿Por qué se borran? Porque les ha dicho Ferraz: Oye, estamos negociando la amnistía, negociando todo esto, no vayáis y no digáis nada, porque diréis alguna cosa que seguramente importunará este proceso". Escucha aquí el audio.

Audio





Aragonés se ha reunido con el grupo de ERC, con el socialista y con el grupo de Junts en el Senado antes de pasar a la sala de Plenos y cuando concluyan sus diez minutos en la tribuna se reunirá con los senadores de Bildu.

Así será el debate

En ausencia de miembros del Gobierno será Pere Aragonès, tal y como ha establecido la Mesa de la comisión, el que abra el debate con una primera intervención de 10 minutos -que podrá hacer en catalán-, a las que seguirán con el mismo tiempo los jefes de gobierno presentes por este orden: Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla, y finalmente el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, en quien ha delegado su representación Fernando Clavijo (Coalición Canaria).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Habrá también un turno para los senadores que se registren para intervenir, que dispondrán de tres minutos, y otro para los portavoces de los grupos parlamentarios, en este caso de 10 minutos, por orden de menor a mayor.

En este turno intervendrá el portavoz socialista en la Comisión, Juan Espadas, como han señalado fuentes del PSOE, que han reconocido cierta sorpresa por la presencia de Aragonès y han criticado que el PP reproche al Gobierno su ausencia, porque ni ha pedido la comparecencia de ninguno de sus miembros ni ha hablado con el Ejecutivo para buscar fecha.