Amigos de la Tierra critica que el Gobierno de La Rioja celebre el Día de Biodiversidad "cuando nos quedamos sin ella"

Amigos de la Tierra critica que "nos quedamos sin biodiversidad mientras que el Gobierno de La Rioja celebra el Día de Mundial de la Biodiversidad por todo lo alto".

Como explican en una nota de prensa, "en La Rioja no estamos para celebraciones en materia de biodiversidad".

"Recientemente nos hemos enterado en el Consejo Asesor de Medio Ambiente sobre la extinción del sisón común (Tetrax tetrax) mientras que las restantes aves esteparias se encuentran en una situación sumamente delicada. El principal motivo podemos encontrarlo en la grave alteración que está sufriendo su hábitat, sin que la administración competente haga nada, salvo certificar suextinción", afirman.

Además, prosiguen, "otro tanto sucede con el Águila perdicera (Aquila fasciata) reducida a tres escasas parejas, con graves alteraciones de su hábitat unas veces con instalaciones eólicaso solares, estas últimas próximamente se construirán, transformaciones en regadío... También tenemos que sumar el desinterés del Gobierno Regional por sumarse a proyectos LIFE sobre Águila perdicera. Dirán que otras autonomías no los llaman, pero eso solo se puede deber a su escaso interés".

Del visón europeo (Mustela lutreola) "poco se dice. Ya no son los tiempos de 'Musqui' donde el Gobierno de La Rioja sacaba pecho de tener una de las poblaciones más importantes de Europa. Problemas no le faltan al visón europeo la presencia del visón americano, riberas reducidas a su mínima expresión en diversos ríos".

Con la náyade auriculada (Margaritifera auriculada) resulta que el MITECO firmó un acuerdo con Navarra y Aragón "mientras La Rioja no participa cuando se trata de una especie en peligro de extinción. El Gobierno de La Rioja buscará excusas para darnos, pero lo cierto es que o no tienen ganas de trabajar con esta especie o no cuentan con personal, siendo esto último muy fácilmente solucionable".

"Podemos continuar con más especies (Cangrejo autóctono, Perdiz pardilla...), en muchos casos la delicada situación en que se encuentran esta motivada por la desaparición de su hábitat, siendo las restantes causas menores".

Por todo ello, finalizan, Amigos de la Tierra La Rioja "no va a celebrar el Día Mundial de la Biodiversidad porque creemos que no se puede celebrar. Instamos al Gobierno Autonómico que empiece a trabajar porque ya queda poco tiempo para revertir toda esta situación".