(AM.)Feijóo: "Si el PP gana y gobierna, habrá una oportunidad histórica de reconstruir el PSOE de antes de Sánchez"

Lanza la precampaña desde Galicia y augura que "en 42 días se pondrá punto y final al 'sanchismo'", que ve "en la traca final"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha augurado que protagonizará el próximo 23J una "victoria inapelable" dado que "el sanchismo está en la traca final" y el presidente Pedro Sánchez "ya no tiene ilusión". Por ello, tras afear al socialista también la actitud hacia los suyos, ha lanzado un mensaje: "Si el PP gana y gobierna, habrá una oportunidad histórica para reconstruir el PSOE que existía antes de Sánchez".

Feijóo ha elegido para el primer baño de masas de las generales el compostelano Multiusos do Sar, donde ratificó en su día que optaría a dirigir el PP estatal. Lo ha hecho en un vestíbulo a reventar, con más de un millar de cargos --la plana mayor del PPdeG, conselleiros y representantes municipales--, así como miembros de su equipo en Génova como el ferrolano Miguel Tellado, y otros militantes y simpatizantes.

En este escenario, y aunque ha confesado que no le gusta "alardear", ha arrancado su mensaje en clave estatal, asegurando a los suyos que es conveniente "no confiarse" pero que, bajo su punto de vista, "las cosas van bien hasta el momento". Como argumento, ha señalado, que percibe cuestiones similares a las que vivió en Galicia antes de sus cuatro mayorías absolutas consecutivas.

Así, ha aludido a los "insultos" y a una izquierda que ve intranquila y "más preocupada en las listas que en su programa" porque "saben que van a tener que repartirse" los cargos que queden fuera del Gobierno. "Si pasa lo mismo que aquí es porque vamos a obtener una victoria inapelable en las urnas en toda España", ha proclamado Feijóo, quien durante su intervención ha bromeado con que Sánchez le pida seis 'cara a cara'.

"Me parece una pasada", ha constatado, y ha sugerido que le parecería "muy interesante" ver a Sánchez debatir con Yolanda Díaz, Irene Montero, Arnaldo Otegi o Carles Puigdemont". "Y como quiere seis, pues otro conmigo", ha sumado, antes de añadir que lo "insuperable" sería ver al presidente del Gobierno en debate con "el Sánchez de 2018".

"TRACA FINAL DEL SANCHISMO"

"Nos han insultado, nos han llamado judíos, judíos nazis, han llamado gamberro al presidente de Andalucía (Juanma Moreno), han colocado a sus afines en listas electorales, hay una directora de la Guardia Civil que ha pasado unos días en el cargo y aquí ha ocurrido lo mismo con un delegado del Gobierno (José Ramón Gómez Besteiro) que venía a servir a Galicia superados todos sus sumarios. No lo vamos a olvidar", ha advertido el líder popular.

No en vano, ha señalado que este tipo de acciones evidencian "la traca final del 'sanchismo'", como otras como "colocar a periodistas afines de sus gabinetes con contratos indefinidos" y otras maniobras similares o la designación de Dolores Delgado. "Esto no lo hace alguien que no esté desesperado", ha esgrimido.

También le ha afeado las consecuencias de la ley del 'solo sí' o sus "cesiones" al independentismo mientras sus "socios", como se ha referido a ERC y Bildu, "ya no disimulan" con su alianza electoral. "Sánchez ha cedido ante Otegi y Junqueras con todo. Y van a por más. Ya lo ha dicho Otegi", ha esgrimido Feijóo, quien en todo caso, ha dado por hecho que "quedan 42 días para que se acabe todo esto".

"Quedan 42 días para que se acabe todo esto, para padar página al deterioro institucional, a los escándalos, a las chapuzas y a las cesiones al independentismo. Quedan 42 días para poner punto y final al 'sanchismo', y lo vamos a hacer porque es nuestra obligación y España lo necesita", ha proclamado.

"OPORTUNIDAD HISTÓRICA" PARA RECONSTRUIR EL PSOE PREVIO A SÁNCHEZ

Feijóo ha afeado a Sánchez que optó por adelantar los comicios pensando solo en sus cálculos políticos y ha concluido que el presidente socialista "ya no tiene ilusión". A modo de ejemplo, ha aludido a lo sucedido en el último Comité Federal del partido.

"No fue tan entretenido como aquel en el que echaron a Sánchez, pero no estuvo mal. Hubo purgas en las listas, candidatos que dimitieron en bloque y 'barones' que no fueron. Ayer el 'sanchismo' felicitó a los que perdieron el 28M y los blindó en sus listas. Y a los pocos que se mantienen en las comunidades socialistas, los despreció. Hace 15 días España habló y el 'sanchismo' no ha entendido nada", ha afeado.

Y en este punto, ha manifestado que espera que los socialistas "tomen nota" y sean conscientes de que "si el PP gana y gobierna, habrá una oportunidad histórica de reconstruir el PSOE que existía antes de Sánchez".

VOTAR EL 23J "CON ILUSIÓN"

Además, ha garantizado que su "compromiso" es que los españoles acudan a las urnas el 23J "con ilusión, con toda la ilusión" que, a su modo de ver, no se percibió en la comparecencia de Sánchez cuando adelantó las elecciones. "Si no quería que celebrásemos la victoria del 28M, el mejor momento para celebrarla es el 23 de julio volviendo a votar", ha apelado.

"Vamos a votar para que nada ni nadie impida que elijamos con alta participación al próximo presidente. Para que el próximo 23 podamos enviar un mensaje a todos los países de la UE e Iberoamérica de que España vuelve a ser un país fiable donde el presidente cumple su palabra, abandona el populismo. Un país que se va a volver a unir dejando atrás al independentismo", ha llamado.

Tras comprometerse a "construir un país a la medida de todos los españoles" y no "del interés de una persona", ha pedido votar un "cambio tranquilo", que contribuya a "reconciliar entre todos", y que permita la "reconstrucción social y económica" del país.

"SI GANAMOS HABRÁ SITIO PARA BASTANTE GENTE"

Finalmente, ha pedido "ayuda" a los militantes de su tierra para ganar en las generales, igual que en su día solicitó su "autorización" para sar el salto a la política estatal; y ha reconocido, citándolos expresamente, a quien lograron los mejores resultados en la comunidad el 28M, pero sin olvidar también a quienes se quedaron a las puertas de las instituciones pese a ganar por lo que denomina "pactos de perdedores".

"Sigo pensando que debemos reformar la ley en las elecciones municipales. Sigo pensando eso", ha reivindicado el líder popular, quien defiende desde hace años propugna que debería gobernar la lista más votada.

Y, a renglón seguido, aún evitando cualquier cuestión concreta relativa a las candidaturas --afea a la izquierda pensar solo en los puestos-- ha instado a los suyos a trabajar con el objetivo de que el PP recupere el Gobierno central, aunque hayan recibido un golpe en los últimos comicios, porque el triunfo, ha dicho, conllevará un premio.

"Si ganamos habrá sitio para bastante gente", ha prometido, y ha recordado que él no acostumbra a dejar "por el camino" a quienes "han trabajado y se han vaciado" por el partido, una línea en la que espera poder continuar --ha dicho-- después del 23 de julio.