(AM)Feijóo esgrime su "legitimidad" para pedir una "financiación justa" y exige a Sánchez "concreción" en la propuesta

El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, cerró este miércoles una reunión del comité ejecutivo del partido con una intervención en la que ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el escenario de reforma del sistema de financiación autonómica, al respecto de lo que ha exigido "una propuesta concreta y no por fascículos".

En su intervención, ha esgrimido la "legitimidad" de Galicia para reclamar una financiación "justa", toda vez que ha usado los impuestos "sin gastar más de lo que tiene", "cumple las reglas fiscales" y "paga lo que debe", y, al tiempo, aplicar una gobernanza que "no ha dividido a la sociedad gallega".

"No hemos creado ni un solo problema en la convivencia de España, no hemos dividido a la sociedad gallega, hemos capeado al nacionalismo haciendo ver a la mayoría de los gallegos que es perfectamente compatible defender los intereses en el conjunto de los intereses de España", ha remarcado Feijóo, quien ha advertido de que Galicia "no va aceptar ningún teatrillo en el sistema de financiación ni ningunas cuentas del gran capitán por parte de unos para que las paguemos otros".

El también presidente de la Xunta ha defendido que Galicia es una "comunidad leal" y mantiene un "interés de consenso", sin por ello renunciar a la "firmeza" en la defensa de las propuestas. Así, ha remarcado que la financiación tiene que tener como objetivo "real e imprescindible" la prestación y mejora de los servicios públicos.

Por ello, ha reclamado una "propuesta concreta y no por fascículos, porque no se puede hacer una propuesta parcial, temporal y con horquillas", ya que se trata de "cuestiones reales" con gastos concretos. Y ha rechazado con contundencia una "política a media luz", de "reservados, de reuniones bilaterales".

DISPERSIÓN

Así, el dirigente autonómico ha denunciado que la propuesta inicial del Gobierno central "intenta que pese menos la dispersión" y se ha preguntado "quién paga" los 340 colegios o los 240 centros de salud de más que tiene Galicia, por encima de la media, en relación a su población.

Por ello, afirmó que Galicia, que ha presentado sus alegaciones, "no aceptará que se baje esta partida", que influye directamente en el hecho de contar con la mitad de los núcleos de población de toda España, sino que "luchará por que se incremente" y será "firme" para la financiación "objetiva y real" de los servicios.

En este sentido, ha pedido a los socialistas gallegos que "no sean sumisos" con el PSOE en este asunto, mientras que también se ha dirigido al BNG para llamar a que no acepte las demandas de "otros nacionalismos o independentismos". Sea como fuera, aseguró que el PPdeG "seguirá" defendiendo los "intereses" de Galicia.

"COGOBERNANZA FANTASMA"

Durante su discurso también ha arremetido contra Sánchez por la "cogobernanza fantasma y tramposa" durante la pandemia y se ha referido en concreto al decreto por el que se prorroga el uso de la mascarilla en exteriores para considerar "una falta de respeto" que un presidente que "activó dos estados de alarma ilegales, pase de refilón las mascarillas" en un "decreto de pensiones".

"No merece el respeto", ha criticado Feijóo, quien apostó por "levantar" esta restricción siempre que se mantenga la distancia de seguridad, de igual modo que, recordó, Galicia apoyó en su momento reincorporar este elemento de protección en el entorno de la Navidad.

Y es que, Feijóo ha afeado la "sorprendente" forma de gestionar la pandemia del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de llegar tarde a conferencias de presidentes por estar comunicando previamente en rueda de prensa lo que se les iba a trasladar a los presidentes autonómicos.

Asimismo, lamentó que no se haya contado con las comunidades autónomas para debatir previamente, como se ha hecho en los consejos interterritoriales de sanidad, el uso de la mascarilla en exteriores. "No nos ha informado, ni consultado, ni reflexionado ni motivado", ha censurado Feijóo, quien ha remarcado que la situación "ha cambiado" en esta sexta ola y desde "el punto de vista clínica no es necesaria".