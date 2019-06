Amber Rudd ofrece su apoyo a Jeremy Hunt en la carrera para suceder a May

La ministra de Trabajo y Pensiones de Reino Unido, Amber Rudd, ha indicado este domingo que ofrece su apoyo a Jeremy Hunt, ministro de Asuntos Exteriores, en la carrera para suceder a la primera ministra británica, Theresa May.

"Apoyo a Jeremy Hunt. Nos encontramos ante momentos de gran importancia y necesitamos que haya un respetable hombre de Estado al que Bruselas escuche, no más fanfarronería. Hunt es ese líder que necesitamos", ha aseverado Rudd en su cuenta de Twitter.

"Jeremy es un ganador con una trayectoria de éxito en los negocios y en el Gobierno", ha añadido la ministra y la diputada del Partido Conservador británico.

Este mismo domingo, Hunt ha asegurado que la canciller alemana, Angela Merkel, estaría dispuesta a renegociar el Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la Unión Europea si el nuevo primer ministro tiene "el enfoque adecuado".

No obstante, Bruselas ha repetido por activa y por pasiva que no está dispuesto a renegociar el Acuerdo de Retirada pactado con May y que ha causado la dimisión de la primera ministra por el rechazo de los 'brexiters' de su propio partido a ratificar en el Parlamento este acuerdo por considerar que vincula excesivamente a Reino Unido con la UE.

Hunt ha aprovechado durante los actos por el aniversario del Desembarco de Normandía para cargar contra el favorito para suceder a May, Boris Johnson, "una persona ultrarradical", que solo conseguiría "una respuesta ultrarradical" del bloque comunitario.