Amal Clooney dimite como enviada especial de Reino Unido por la amenaza de Johnson de romper el pacto del Brexit

La abogada especializada en Derechos Humanos Amal Clooney ha renunciado este viernes a su cargo de enviada especial de Reino Unido para la libertad de prensa por la amenaza del Gobierno británico de incumplir el acuerdo del Brexit negociado con la Unión Europea.

Las tensiones entre Londres y la UE se han incrementado por los planes de Londres para aprobar una ley de mercado interior que pone en jaque los compromisos suscritos por el país en el pacto de divorcio acordado entre ambas partes.

"Estoy consternada al saber que el Gobierno tiene la intención de aprobar una legislación --la ley de mercado interior-- que, si se promulga, según la propia admisión del Gobierno, viola el Derecho Internacional", ha indicado Clooney en su carta de renuncia, donde ha descrito las acciones del Ejecutivo, liderado por Boris Johnson, como "lamentables".

"También me preocupa la posición adoptada por el Gobierno de que, si bien que un estado está obligado a cumplir con sus obligaciones contractuales de buena fe es un principio establecido por el Derecho Internacional, el Parlamento de Reino Unido es soberano (...) y puede aprobar una legislación que infrinja las obligaciones de los tratados" del país, ha agregado en la misiva, remitida al ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, este viernes.

Clooney, que ha puntualizado que está "decepcionada", ha criticado que, aunque el Ejecutivo ha sugerido que la supuesta violación del Derecho Internacional es "específica y limitada", es "lamentable" que Reino Unido tenga planes de violar un tratado internacional firmado por Johnson hace menos de un año.

"Tristemente, ahora se ha vuelto insostenible para mí, como enviada especial, instar a otros estados a respetar y hacer cumplir las obligaciones internacionales mientras Reino Unido declara que no tiene la intención de hacerlo", ha lamentado Clooney en la carta, recogida por el diario británico 'The Guardian'. "No tengo otra alternativa que renunciar a mi cargo", ha remachado.

La disputa deriva de un proyecto de ley con el que Londres quiere eliminar los controles a las mercancías que se comprometió a implantar entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la vuelta a una frontera física.

La UE, por su parte, ha avisado de que es "imposible" modificar el acuerdo de manera unilateral y que, si finalmente lo hace, Johnson perderá la confianza del bloque para negociar el futuro.

Asimismo, ha recordado que el acuerdo de salida fue negociado y acordado "línea a línea" por ambas partes y que sirve para proteger los intereses de los ciudadanos europeos y británicos, además de proteger los Acuerdos de Viernes Santo y evitar la vuelta a una frontera física y con controles policiales en el Úlster.