Ana Julia Quezada ingresa en la cárcel de mujeres de Brieva

Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ha ingresado este sábado a las 11.30 horas en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila), según han informado a Efe fuentes penitenciarias.

Aunque el pasado miércoles se informó de su salida del centro penitenciario de El Acebuche de Almería con dirección a Brieva, el ingreso en la cárcel abulense no se ha hecho efectivo hasta este sábado, ya que los traslados de presas se realizan habitualmente por etapas, recogiendo a internas de diferentes módulos de mujeres.

Ana Julia Quezada está siendo sometida esta mañana al protocolo regular de ingreso en la cárcel, con el reconocimiento médico y las entrevistas con el equipo psicosocial, para asignarle el programa más adecuado a sus circunstancias y características, explican las fuentes.

Fue ella quien solicitó el traslado desde Almería a una prisión del centro peninsular.

Aún no ha sido clasificada porque su condena todavía no es firme, pero la Audiencia Provincial de Almería prorrogó el pasado noviembre su prisión provisional hasta un máximo de 16 años, 7 meses y 15 días, mientras se resuelven los recursos presentados contra la sentencia por su defensa y por la acusación particular.

La cárcel de Brieva es una cárcel de mujeres para alrededor de 200 internas, aunque también cumple condena en ella Iñaki Urdangarin, en un modulo separado.