AM.-Vilagrà cree que la amnistía puede ir antes de la investidura e insiste en no dar "por descontados" los votos de ERC

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha insistido este jueves en que una ley de amnistía puede tramitarse antes de la hipotética investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, aunque ha vuelto a avisar de que "es el punto de partida" para seguir negociando otras carpetas, por lo que ha alertado de que no se pueden dar "por descontados" los votos de ERC.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el acto central de la Diada de Catalunya en Madrid, Vilagrà se ha pronunciado de esta manera sobre los calendarios para aprobar una posible ley de amnistía como condición para apoyar a Sánchez. Al acto central también ha acudido la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en pleno proceso de negociación, si bien no ha hecho declaraciones a los medios.

Vilagrà ha recalcado que esta amnistía "es una línea roja", que cree que incluso "técnicamente" se podría acabar tramitando antes de una investidura de Pedro Sánchez, pese a que algunos socialistas han enfriado esta posibilidad en las últimas fechas.

"Para nosotros la amnistía es un punto de partida, es un punto de inicio, una línea roja. Por tanto, estamos negociando para que sea posible antes de la investidura. Y ha de ser posible. De hecho, no hay ninguna razón técnica, no hay ninguna razón determinista para que esto no se pueda dar", ha defendido la consellera.

Y LUEGO VAN EL RESTO DE CARPETAS

En este contexto, ha insistido en que la ley de amnistía se trata del punto de partida, advirtiendo de que "no se pueden dar por descontados" los votos de ERC si no se llega a acuerdos fehacientes en este sentido.

Y después de esta ley de amnistía, iría el resto de carpetas, según ha dicho la propia Vilagrà, que irían encaminadas a la autodeterminación y a conseguir más recursos económicos, a la vez que el traspaso del servicio de Rodalies.

"La carpeta de la autodeterminación hasta ahora no había estado abierta. Nosotros creemos que es imprescindible trabajar este aspecto. Sabemos que es un tema complejo, pero queremos abrir esta posibilidad", ha proclamado Vilagrà.

Al respecto, Vilagrà ha admitido contactos para la consecución de estos objetivos, aunque ha evitado comentar los "intríngulis" de las conversaciones entre los dirigentes independentistas y los socialistas.

BUCH

Sobre la condena al exconseller de Interior Miquel Buch por proporcionar escolta al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el extranjero tras el 155, la consellera de la Presidencia también se ha pronunciado, calificándola de "desproporcionada".

De esta manera, Vilagrà se ha referido en la línea de otros dirigentes de su Govern y ha llamado a seguir trabajando para "acabar" con esta situación, que ha calificado de "aberración".