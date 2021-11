AM.-Santiago acusa a Bolaños de "confundir" con la Ley de Amnistía aunque no se meterá a nadie en la cárcel

El secretario general de Agenda 2030, Enrique Santiago, ha señalado este viernes que el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, podría explicar mejor las enmiendas a Ley de Memoria Democrática pactadas por los socios de Gobierno. Así, ha indicado que acabar con la impunidad no significa "meter a nadie en la cárcel" y ha pedido que el debate no gire en torno a si se deroga o no la Ley de Amnistía de 1977.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Santiago ha asegurado que la ley cada día tiene más apoyos "al margen de lo mal que algunos están explicando" la norma y ha concretado que hay "portavoces de fuerzas políticas" que "confunden" aspectos "que no vienen al caso", en referencia a Bolaños, que este jueves aclaró que la ley no deroga ni deja sin efecto la Ley de Amnistía de 1977.

Al ser preguntado directamente por las explicaciones que está dado el PSOE, Santiago ha indicado que se puede explicar "mejor" y dar argumentos "más claros" y ha rechazado que se centre la explicación en si se deroga o no la Ley de Amnistía sino que hay que centrarlo en "acabar con la impunidad", tal como han hecho en todos los países del mundo que han realizado transiciones "correctas" como por ejemplo "Sudáfrica".

UNA VERDAD JUDICIAL Y MECANISMOS DE REPARACIÓN

Así, ha explicado que cuando hablan de acabar con la impunidad no se refiere a "meter a nadie en la cárcel" porque ha transcurrido el tiempo y hay muchas formas de hacer justicia. Para Santiago, las víctimas necesitan que haya una "verdad judicial" y "mecanismos de reparación". "Eso es justicia, eso es acabar con la impunidad y creo que no se esta explicando correctamente", ha zanjado.

A este respecto, ha defendido que la ley de Amnistía "no es un obstáculo" sino una conquista democrática lograda "contra el búnker franquista que no quería que llegara la democracia "ni siquiera" después de la muerte del dictador.

NO ACABA CON LA LEY DE AMNISTÍA PERO PUEDE ACABAR CON LA IMPUNIDAD

Santiago ha coincidido con Bolaños en que la enmienda no cambia la Ley de Amnistía, aunque ha añadido que eso no significa que no se pueda acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo. "Sí se puede porque las amnistías no pueden amparar graves crímenes contra la humanidad, de tortura, de guerra y de lesa humanidad. Eso lo establece el derecho internacional desde 1899, los tratados firmados por España al menos desde 1966 y claramente la Constitución desde 1978, eso es lo que hay que explica", ha asegurado.

En esta misma línea ha insistido en que PSOE y Unidas Podemos han hecho su trabajo al incluir la enmienda que se requería para acabar con la impunidad y que ahora el trabajo tienen que hacerlo la justicia aplicando la ley. Así, ha indicado que durante 40 años se ha producido un problema muy serio de "no aplicación" de las leyes españolas y de la Ley de Amnistía, "tal como ordena el derecho internacional".