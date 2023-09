AM-Miles de personas exigen en 20 ciudades españolas el fin de los combustibles fósiles al grito "¡Descarbonización ya!"

Miles de manifestantes han salido a las calles de una veintena de ciudades españolas y en numerosas capitales de todo el mundo para exigir el fin de los combustibles fósiles de forma justa, rápida al grito de '¡Descarbonización ya!

Con motivo de la celebración de la Cumbre Climática organizada por la ONU el próximo 20 de septiembre en Nueva York, decenas de organizaciones y representantes de distinto ámbito han salido este viernes a las calles en más de 400 ciudades para exigir medidas "urgentes" para acabar contra los combustibles fósiles y limitar el incremento de la temperatura global en 1,5ºC.

La manifestación en España ha sido convocada por Alianza por el Clima y Fridays for Future-Juventud por el Clima, con el apoyo de más de 40 organizaciones y plataformas.

La manifestación principal se ha celebrado en Madrid --que ha congregado a unas 600 personas, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno de la Comunidad-- aunque una decena de ciudades, entre las que figuran Bilbao, Valencia, Málaga, Santa Cruz de Tenerife o Palma de Mallorca, también han salido a las calles para desplegar una "marea negra" para reclamar el abandono de los combustibles fósiles.

Desde Juventud por el clima, han reclamado que la descarbonización sea "rápida porque así lo pide la ciencia" y porque las leyes climáticas actuales no lo cumplen. Además reclaman que sea justa para "no dejar a nadie atrás, especialmente a las más vulnerables" y exigen que sea "definitiva" para no dejar la construcción de un "nuevo sistema en manos de las mismas grandes compañías e intereses que nos han traído hasta aquí a sabiendas de lo que hacían"

Además de los convocantes, ONG como WWF, Oxfam Intermón o Ecologistas en Acción también se han unido al manifiesto, en el que se proponen las soluciones técnicas, sociales y legislativas necesarias para afrontar el reto de la descarbonización, la reducción neta del consumo de energía, una transición justa para todas y el desarrollo de un mundo sostenible dentro de los límites del planeta.