AM.-El Gobierno convoca la conferencia sectorial para acordar el reparto de menores migrantes el 18 de julio en Tenerife

El Gobierno convocará la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados con las comunidades autónomas el próximo jueves 18 de julio en Tenerife, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

Desde el departamento que dirige Sira Rego también se ha trasladado invitación al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Las mismas fuentes han precisado que durante el encuentro con las comunidades se visitarán los centros donde se acogen a los niños no acompañados que llegan a Canarias, porque "la idea es precisamente ver la realidad 'in situ' de esta cuestión tan sensible".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya anunció esta semana que llevará la propuesta de la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores de menores migrantes en la siguiente conferencia sectorial, si bien no había confirmado fecha.

Precisamente, el ministro y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reunieron con los grupos parlamentarios del Congreso para impulsar la reforma de la ley de extranjería y activar la derivación obligatoria de los menores migrantes hacia el resto de las comunidades.

El principio de acuerdo entre ambos gobiernos fija unos límites de capacidad de acogida de Canarias, a partir de los cuales se activaría la derivación, e incluye compromisos de financiación para las comunidades autónomas, que se serán explicados en esta conferencia sectorial.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó que la modificación de la Ley es una "propuesta sensata" y "equilibrada". Además, defendió en una entrevista radiofónica que el Ejecutivo plantea que "siga vigente el criterio que se utilizó en el año 2022, que gozó del consenso y el acuerdo de todas las comunidades autónomas" y cualquier cambio de ese criterio pase "por un mecanismo de coordinación a través de la Conferencia Sectorial de Infancia con las comunidades autónomas".