AM.-28M.-Feijóo dice que ha ganado "la centralidad frente al radicalismo": "España ha iniciado un nuevo ciclo político"

En el balcón de 'Génova', ante más de 3.500 simpatizantes, dice que espera que el PSOE haya "entendido el mensaje" de los españoles

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado esta noche que en las elecciones autonómicas y municipales ha ganado "la centralidad frente al radicalismo" y ha añadido que espera que el PSOE haya "entendido el mensaje" de los españoles. Dicho esto, ha recalcado que España ha iniciado "un nuevo ciclo político" y ha subrayado que es "la victoria de otra forma de hacer política".

Así se ha pronunciado desde el balcón de la calle Génova, donde ha salido junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida, a los que ha felicitado por lograr mayoría absoluta tanto en la comunidad como en el ayuntamiento.

Feijóo --al que los más de 3.500 asistentes han coreado 'oa, oa, Feijóo a la Moncloa'-- ha afirmado que han recuperado "la mejor versión" del PP", "aquel PP grande que sintonizaba con la mayoría de España". "Hemos recuperado ese partido centrado, ese partido ancho donde cabe la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles", ha enfatizado.

"LA VICTORIA DE OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA"

Dicho esto, ha asegurado que España ha iniciado "un nuevo ciclo político" y ha agregado que es "la victoria de otra forma de hacer política". "Hemos cambiado la forma de hacer política en España y España nos ha dado su confianza. Ha ganado la centralidad frente al radicalismo; ha ganado el respeto frente a las descalificaciones; ha ganado el interés general frente a los intereses minoritarios", ha manifestado.

Feijóo ha destacado que con siete millones de votos, casi dos millones más que en 2019 y casi 800.000 votos más que el PSOE, el PP "ha ganado limpiamente" y "democráticamente" las elecciones municipales y autonómicas en nuestro país. "Enhorabuena a todos", ha proclamado.

El líder del PP ha subrayado además que el PP también ha ganado en 30 capitales de provincia y en nueve de las 12 comunidades. "Hemos ganado con claridad y hemos dado el primer paso para un nuevo ciclo político que vamos a abrir con todos y para todos en España en los próximos meses", ha añadido.

Asimismo, Feijóo ha dicho que espera que "todas las fuerzas políticas, también las que han quedado en segunda posición, hayan entendido el mensaje de la mayoría de los españoles", en alusión al Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez.

GARANTIZA QUE GOBERNARÁN PARA TODOS CON "HUMILDAD"

Feijóo ha garantizado que el PP gobernará para todos con "humildad" tras este resultado "excepcional". "Allá donde hemos ganado vamos a gobernar también para los que no nos han votado. Es un compromiso que asumimos como el partido que somos, el partido de las mayorías", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que no son tiempos de "arrogancia" sino de "humildad" porque "lo difícil no es ganar" sino "saber perder". "Y vamos a demostrar que tenemos la misma humildad si hubiéramos perdido y la misma grandeza porque hemos ganado y gobernaremos con la humildad con la que gobiernan toda las fuerzas políticas que aman a España por encima de cualquier consideración", ha aseverado.

Feijóo ha agradecido los resultados a sus candidatos y ha reconocido que este no es su momento, sino el de ellos. "Sé que no momento llegará si los españoles quieren. Este es el momento de los candidatos que han ganado, no es mi momento, pero sí es el momento del partido que presido. Muchas gracias", ha finalizado.

'THE FINAL COUNTDOWN' SUENA A LAS PUERTAS DE GÉNOVA

Más de 3.500 personas se han concentrado esta medianoche a las puertas de la sede nacional del PP, en la calle 'Génova 13', para celebrar los resultados electorales de las municipales y autonómicas, con pancartas como 'Ayuso te ha votado hasta Txapote'.

En una de las torres instaladas en la calle, DJ 'El Pulpo', habitual de los mítines y actos del PP, ha amenizado la velada. El broche final a los discursos de Feijóo, Ayuso y Almeida, lo ha puesto la canción 'The final countdown' (la cuenta atrás) del grupo 'Europe', después de que los hubieran saltado y botado desde el escenario a petición de los asistentes.

Después, en declaraciones a los medios, al ser preguntado por los pactos con Vox, Feijóo ha dicho que en este momento en lo que estaba era en saber "con exactitud" en cuántos sitios a ganado el PP, porque querían hacer un "recopilatorio" y ver "cómo estás las cosas".

Dicho esto, ha explicado que este lunes habrá una reunión del comité de dirección del partido y el martes se reunirá la Junta Directiva, máximo órgano del partido entre congresos, para hacer un análisis más detallado de los resultados. Allí, ha proseguido, el PP hará una "declaración más amplia y reflexionada".

MÁS DE 3.500 PERSONAS CELEBRAN EL RESULTADO

Desde antes de las 21.00 horas centenares de personas se han acercado a la sede del PP para celebrar el triunfo del PP, que ha ganado las elecciones municipales y recuperará muchos gobiernos autonómicos, si bien necesitará a Vox en muchas ciudades y comunidades.

Al filo de las 00.30 horas ha salido al balcón la presidenta madrileña. Segundos después lo ha hecho Almeida y, finalmente, DJ 'El Pulpo' ha presentado a Feijóo como "presidente del PP y el próximo presidente del Gobierno de España".

ALMEIDA: "¿CÓMO ESTÁN LOS MÁQUINAS?"

Desde allí, los tres han saludado a los asistentes, que portaban banderas de España y del PP. "Gracias" se leía en la pantalla que los operarios han colocado en la fachada de la sede del Partido Popular.

"¿Cómo están los máquinas?", ha proclamado Almeida, que ha sido el primero en intervenir desde el balcón de Génova. Según ha dicho, el PP ha "arrasado en las elecciones en la Comunidad y en el Ayuntamiento. "Gracias Tezanos, sin ti no habría sido posible", ha proclamado.

Por su parte, Ayuso ha dado las gracias a todos los que han permitido que este proceso se haya celebrado con "garantía" y ha afirmado que el resultado de 2021 "ha ido a más" y significa que el partido no ha "defraudado". "Lo que pasa en Madrid resuena en toda España", ha proclamado, para añadir que el resultado de esta noche es "incuestionable".

