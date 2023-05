AM.-28M.-Feijóo ataca al PSOE ante los "presuntos fraudes" en Melilla y Mójacar y se abre a fijar más garantía al votar

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Pide al PSOE no pactar con Coalición por Melilla tras las elecciones y que valore "si procede o no seguir" con la lista de Mójacar el 28M

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado este jueves al PSOE ante los "presuntos fraudes" electorales en Melilla y Mojácar (Almería) y le ha exigido que se comprometa a no pactar "nunca más" con Coalición por Melilla y que valore "si procede o no seguir" con la lista del municipio almeriense en las elecciones del 28 de mayo. Dicho esto, se ha abierto a introducir más garantías en el voto por correo, como exigir identificación con el DNI.

"Si hemos de revisar para garantizar, cuando se lleva el voto a las oficinas de correos, mayor identificación como ha adoptado con buen criterio la Junta Electoral en Melilla, deberemos revisarlo en las próximas semanas", ha declarado Feijóo, en alusión a la exigencia del DNI a la hora de depositar el voto por correo.

En un acto en la fundación Bancaja en Valencia, junto a su candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, y la candidata a la Alcaldía de la ciudad, María José Catalá, Feijóo ha afirmado que él cree que en España hay "un buen sistema democrático y electoral", pero ha reconocido que "todas las garantías son pocas cuando hay personas pertenecientes a partidos políticos que no tienen principios".

"SUPUESTOS MUY GRAVES QUE NOS AVERGÜENZAN"

Feijóo ha señalado que están conociendo informaciones "lamentables" sobre estos "presuntos fraudes electorales" en la ciudad autónoma de Melilla y el ayuntamiento de Mócajar. "Es evidente que estamos ante supuestos muy graves, supuestos que nos avergüenzan como españoles y supuestos que nos repugnan como demócratas", ha aseverado.

Tras insistir en mandar un mensaje de "confianza" en el sistema democrático y electoral español a cuatro días de la cita con las urnas, el jefe de la oposición ha pedido "responsabilidad máxima a los partidos que están detrás de estos fraudes".

"Quiero pedir responsabilidad a los partidos que han cometido estos errores. No hay que demonizar a nadie mientras no se confirmen todos y cada uno de los errores cometidos", ha manifestado, si bien a renglón seguido ha reconocido que "esto no es un error" sino que "es un fraude".

Dicho esto, ha solicitado al PSOE que "rompa ya" con el partido de Coalición por Melilla (CpM) y que se "comprometa a no pactar" con esa formación "nunca más". En segundo lugar, ha reclamado a los socialistas que "repasen bien" la lista del Ayuntamiento de Mojácar y valoren "si procede o no procede proseguir con esa lista en las elecciones municipales del próximo domingo".

PIDE IR A VOTAR "MASIVAMENTE" EL DOMINGO

Además, Feijóo ha pedido a "todo el mundo" a que acuda "a votar masivamente" este domingo en las elecciones autonómicas y municipales "para beneficiar la democracia". A su entender, la mejor forma de mandar un "mensaje de responsabilidad" es "votar masivamente el domingo para que no se vuelva a repetir estos fraudes que, de confirmarse, sonrojan a cualquier demócrata con independencia del partido al que pertenezca".

Finalmente, el líder del PP ha señalado que son el "partido del respeto institucional", que no "mezcla" el Gobierno y las instituciones y que cuente con dirigentes que están en política "para servir y no para servirse".

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Feijóo pide a los ciudadanos "votar masivamente" en las elecciones

Duración: 10:01

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=772322&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjg1MTg0MTI1LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.3TCwarza51alNQ80hp36qneZeHvjDMl36CWLpXswPsA

Vídeo: Feijóo carga contra PSOE ante "presuntos fraudes" en Melilla y Mójacar

Duración: 02:13

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=772335&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjg1MTg0MTI1LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.3TCwarza51alNQ80hp36qneZeHvjDMl36CWLpXswPsA

---------------------