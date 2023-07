AM.-23J.-Rajoy recalca que el PP es la "única alternativa de cambio": "Se elige entre Feijóo o el Gobierno Frankenstein"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Ve en Sumar al "Partido Comunista de siempre" y dice que hay partidos que "tienen un revés y vuelan": "¿Dónde están UPyD, Cs y Podemos?"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este domingo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "la única alternativa de cambio a lo que están viendo hoy" en España y por eso ha animado a apostar por la papeleta del Partido Popular en las generales del 23 de julio porque es lo que el país "necesita".

"Conviene dejar las cosas muy claras: el próximo 23 se elige entre Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular o el Gobierno Frankenstein, que es el PSOE, Podemos y todos, son veintitantos. Lo demás son historias", ha proclamado Rajoy, que ha cosechado numerosos aplausos en su intervención.

Rajoy ha arropado a Feijóo en la plaza de toros de Pontevedra, donde el partido ha reunido a cerca de 12.000 personas, según fuentes del partido. Se trata de un lugar simbólico para el candidato 'popular', talismán de sus cuatro mayorías absolutas en Galicia, desde la primera cita en la que concurrió tras suceder a Manuel Fraga en 2009.

"Esta plaza seguirá siendo nuestro talismán, nos trae suerte y garantiza unos resultados positivos", ha aseverado el expresidente del Gobierno, que ha recordado las victorias que ha logrado el Partido Popular tras sus mítines en el coso gallego.

En especial ha aludido a la victoria de Feijóo en 2009, en la que él --en aquella fecha era aún jefe de la oposición-- le acompañó con una caravana paralela por Galicia. "¡Ganamos! Y eso cambió muchas cosas para Feijóo, para mí, para el PP, para Galicia y para España. En mi modesta opinión, cambiaron muchas cosas y todas para bien", ha exclamado.

LA MAYORÍA ESTÁ "HARTA DE TANTA DIVISIÓN Y ENFRENTAMIENTO"

Rajoy ha elogiado a Feijóo, al que ha definido como "un gran gobernante". "No se ganan cuatro mayorías absolutas siendo un mal gobernante, no hay que ser muy inteligente para comprender esto. Eso es una garantía para todos. Ha demostrado también que con mayoría absoluta sabe gobernar para todos, incluido para aquellos que no le han votado", ha manifestado.

En este sentido, ha recalcado que España "necesita" hoy un presidente como Feijóo, que "traiga sosiego y eficacia" y "sea capaz de unir a toda la sociedad española". En este punto, ha afirmado que la mayoría "está harta de tanta división y de tanto enfrentamiento" y "necesita sosiego" y "serenidad" para abordar los retos que tienen por delante, "muy abandonados por el Gobierno Frankenstein".

"Es necesario un estilo distinto en el Gobierno de España. Eso es lo que piensa la mayoría. También muchos que no nos han votado en otras ocasiones", ha manifestado, para insistir en que Feijóo está "preparado" y tiene detrás el apoyo del Partido Popular.

Rajoy ha señalado que el PP es la "única alternativa lo perciben todos los españoles" y ha subrayado que así lo expresaron en las urnas en las elecciones del pasado 28 de mayo, que supusieron "una enmienda a la totalidad al Gobierno Frankenstein" que lidera Pedro Sánchez.

SUMAR, "EL PARTIDO COMUNISTA DE SIEMPRE"

Rajoy ha puesto en valor la trayectoria del PP, con más de 40 años de historia, y ha recalcado que tiene vocación de "permanencia" y no "vocación bisagrista" como "otros". "Hay otros que tienen un revés y vuelan. ¿Dónde está UPyD y Ciudadanos y Podemos? ¿Dónde están? Y dentro de poco, ¿dónde estarán otros?", ha dicho, en alusión velada a la formación de Santiago Abascal.

Rajoy ha indicado que en España "proliferan partidos por doquier" y ha destacado que en esta legislatura "hay 17 en el Congreso de los Diputados". "Es algo verdaderamente notable", ha aseverado, provocando el aplauso del público.

En este punto, ha afirmado que el último en llegar a la escena política es Sumar y ha recordado que antes era "el Partido Comunista, luego Izquierda Unida, luego Mareas, luego Podemos" y ahora esta nueva formación que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz. A su entender, es el "Partido Comunista de siempre" y "conviene que se sepa".

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Rajoy recalca que "se elige entre Feijóo o el Gobierno Frankestein"

Duración: 01:04

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=784611&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjg5MDgyMjQ0LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.wb6C7yqtV4FDTNkuu9_1VD-Spy3G9KdfJJuxDdZhvHI

Vídeo: Rajoy defiende que "Feijóo está preparado y por eso va a ganar las elecciones"

Duración: 08:09

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=784612&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjg5MDgyMjQ0LCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.wb6C7yqtV4FDTNkuu9_1VD-Spy3G9KdfJJuxDdZhvHI

---------------------