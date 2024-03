AM.- Prohens dice que comparecerá en Congreso si le llaman y PSOE le acusa de "no atreverse" a hacerlo en Baleares

La presidenta del Govern dice que es Armengol quien puede responder "por qué el dinero de los ciudadanos acabó en ferraris, pisos y prostitutas"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado este martes que si le citan para comparecer en el comisión de investigación del caso Koldo que se apruebe en el Congreso, acudirá a dar "las explicaciones necesarias".

"Mi Govern y yo misma comparecerá y dará las explicaciones necesarias", ha afirmado la líder del Govern, después de que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le haya acusado de, sin embargo, "no atreverse a comparecer en la comisión del Parlament y preferir hacerlo en Madrid".

Negueruela ha acusado al Govern de ser los responsables de que la trama de las mascarillas entrara en la Conselleria de Salud, cuando Manuela Salud ya estaba al frente y ha insistido en reclamar el estado del expediente de reclamación. "¿Qué relaciones tuvieron con Miguel Tellado y Koldo García?", ha preguntado.

La presidenta del Govern, sin embargo, ha respondido que es el PSOE, el anterior Govern y la expresidenta, Francina Armengol, quienes "pueden dar explicaciones". "Mienten en cada respuesta porque no pueden decir la verdad", ha añadido.

"Quien puede contestar quién de su trama se puso en contacto y con quién del Gobierno no soy yo, son ustedes. Quien puede contestar por qué se certificó su compra, a pesar de saber que eran 'fake', no soy yo, son ustedes. Quien puede contestar por qué escindieron informes no soy yo, son ustedes. Quien puede contestar por qué no se informó a la Guardia Civil no soy yo, son ustedes. Quien puede contestar por qué no reclamaron en tres años no soy yo, son ustedes. Quien puede contestar por qué el dinero de los ciudadanos acabó en ferraris, pisos y prostitutas no soy yo, es Francina Armengol", ha afirmado.

Negueruela, por su parte, ha garantizado que acudirán a las comisiones "con la cabeza alta" por la gestión que se hizo de la pandemia y "sin miedo".

Prohens ha lamentado que ante la falta de proyecto político, la oposición recurra al ataque personal como se hizo, como ha recordado, con su hipoteca, su divorcio o su padre.