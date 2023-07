AM.- Feijóo celebra decisión de la Justicia europea sobre Puigdemont y urge a Sánchez a dejar claro que no lo indultará

Asegura que ETA "sigue en las instituciones" y que trae las "consecuencias de una banda terrorista"

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este miércoles la decisión de la Justicia europea de retirar la inmunidad al expresidente catalán Carles Puigdemont y ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dejar claro que no lo va a indultar.

En concreto, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha confirmado este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado Carles Puigdemont, en una sentencia que afecta también a los exconsellers y eurodiputados de JxCAT, Clara Ponsatí y Toni Comín.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha calificado de "espléndida" la decisión de la Justicia europea y ha dicho que cree que "todo el mundo celebra la decisión" y "acepta que la Justicia española hizo muy buen trabajo".

Eso sí, ha lamentado que haya "tardado mucho" porque no tiene ningún sentido que un político que atenta contra las leyes básicas de su país" y "comete varios tipos penados" pueda "pasearse por Europa como si fuese un lugar donde no hay leyes".

Preguntado sobre si recuperará el delito de sedición si entra en La Moncloa, Feijóo lo ha afirmado con rotundidad. "Absolutamente", ha dicho, en aras de "impedir futuros o eventuales procesos independentistas".

"Es que un delito como declarar la independencia de una parte de la nación española es un delito que lleva tipificado en el código penal español casi 200 años que está prácticamente de una forma directa o indirecta en todos los códigos penales de la Unión Europea", ha subrayado, censurando al mismo tiempo que se derogó porque "los socios de Sánchez" le "obligaron" a hacerlo. "Ha sido una injerencia absoluta en la independencia del poder judicial y ha sido una vergüenza", ha enfatizado.

Dicho esto, ha emplazado al presidente del Gobierno a pronunciarse sobre si prevé conceder la medida de gracia al expresidente catalán. "Yo espero que el señor Sánchez se pronuncie en las próximas horas de que no va a indultar al señor Puigdemont. Ahora bien, lamentablemente el PSOE está gobernando en muchos sitios con el partido del señor Puigdemont y el Partido Socialista", ha asegurado.

ETA "EN LAS INSTITUCIONES"

En relación con las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en las que afirmó que ETA "está viva" y "en el poder", Feijóo ha recordado que había personas que formaron parte de la banda terrorista y condenados por terrorismo que iban en listas para las elecciones municipales.

En este sentid, ha afirmado que el "brazo político" de ETA, "que se transforma en un partido político llamado Sortu Bildu, está en las instituciones".

"No solo está en las instituciones sino que además, según los datos de las últimas elecciones, tiene el mayor número de escaños dentro del país, pues con más que otra fuerza política que pueda ser el PNV", ha añadido, al tiempo que ha hecho hincapié en que existe un partido político que "trae consecuencias de una banda terrorista", por lo que le sorprende que Sánchez "haya pactado con ese partido".

"Ellos llaman la Ley de Memoria Democrática, que viene a decir que en todos los gobiernos de la UCD y en el primer año de Felipe González aquí no había derechos humanos y que España no era un país democrático", ha censurado.

DE LA PRESIDENCIA DE LA UE: "NI UN DATO"

Por otro lado, en cuanto a la comunicación con Sánchez sobre los planes para la presidencia española de la Unión Europea que dio comienzo el 1 de julio, Feijóo se ha quejado de que no tiene "ni un dato".

Así, ha afeado al jefe del Ejecutivo que el líder de la oposición no debe ser quien moleste al presidente del Gobierno, "pero el jefe de la oposición tiene que estar a disposición del presidente del Gobierno. Al menos, yo lo entiendo así", ha apostillado.

Al respecto, se ha quejado de que si finalmente gana la presidencia del Gobierno tras las elecciones del 23J, le tendría que decir a sus "colegas" europeos que no tiene "ni un papel, ni una documentación, ni una comisión bilateral", algo que, según ha indicado, "no ha ocurrido nunca".

Dicho esto, ha insistido en que él no ha criticado este hecho con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sino que le ha hecho una "crónica".

"Yo no tengo ningún dato, no tengo documentación y la verdad es que dentro de su absoluta exquisitez y neutralidad pues imagínese qué es lo que está pensando ella y el resto de comisarios ¿no? Que estamos jugando con una institución que es la Unión Europea donde en 20 días puede haber un cambio en España y que la persona que puede presidirla no tiene un solo dato, ni una sola información", ha recriminado.