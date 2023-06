Alzórriz dice que la ausencia de Geroa Bai en la reunión "no es agradable" pero que no condicionará las negociaciones

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que la ausencia de Geroa Bai en la reunión a tres prevista junto con Contigo Navarra para este miércoles "no es agradable", pero ha asegurado que este hecho no condicionará el resto de negociaciones para la conformación del Gobierno y que este viernes votarán al candidato que la coalición presente para la Presidencia del Parlamento foral.

"Que no vengan, a no ser que haya alguna razón física o lo que sea, pues creo que no es agradable, pero evidentemente también cada uno tendrá que explicar por qué no ha venido o su ausencia", ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, al salir de la reunión mantenida únicamente con Contigo Navarra y que ha durado algo menos de una hora.

Según ha subrayado, "desconocemos por qué no ha venido, eso lo tendrán que explicar ellos". "A uno siempre le sorprende. Cuando tiene una reunión y no aparece alguien, pues también hay que esperar a ver la respuesta que dan ellos y ellas. Tampoco sabemos qué ha pasado", ha señalado.

Preguntado sobre si este hecho "condiciona el futuro de la negociación", Alzórriz ha respondido que "para nada, nosotros entendemos que la ciudadanía con sus votos ha mandatado reeditar un gobierno liderado por María Chivite con más fuerza del Partido Socialista, está claro". "A partir de ahí, las negociaciones tienen que ser a tres, como han dicho las líderes de todos los partidos políticos, y creo que es una buena práctica el escucharnos, el avanzar", ha asegurado.

Sin embargo, el socialista ha negado que el PSN reste importancia a esta ausencia. "No restamos importancia. Evidentemente son socios, son unos compañeros de viaje que no solo los hemos tenido en esta legislatura, sino que pretendemos tenerlos también en la próxima legislatura. Son compañeros y compañeras de gobierno", ha subrayado.

Sobre los motivos por los que Geroa Bai habría decidido no acudir a la sesión, Alzórriz ha respondido que "no estoy en la cabeza de cada dirigente político, cada uno es responsable de sus actos y tendrán que decir ellos por qué no han aparecido".

Ha explicado Alzórriz que han convocado una nueva reunión "por supuesto, a tres", el 21 de junio a las 10 horas y que "trasladaremos a Geroa Bai lo que hemos hablado en esta reunión". "Y a partir de ahí, seguir negociando y avanzando", ha subrayado.

