Álvarez (UGT) sobre el Serla: "Solo un dictador y un fascista intenta destruir un instrumento de mediación"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha tildado al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de "dictador y fascista" por intentar "destruir" un instrumento de mediación como el Serla.

"A nadie se le ocurre, cuando los empresarios y los sindicatos tienen un instrumento de mediación, de arbitraje, de conciliación de las relaciones laborales, a nadie se le ocurre meterse por el medio, excepto a un dictador, a un fascista, como es el caso del consejero en cuestión, meterse por el medio e intentar destruirlo", ha asegurado minutos antes de participar en una asamblea en la sede del sindicato en Valladolid.

Para el líder sindical la situación que atraviesan los trabajadores de Castilla y León es "cruel" al tener una Consejería que lleva las relaciones laborales en manos "de Vox". Una situación que, a su juicio, "tiene que ver" con que en ninguna otra autonomía el PP haya vuelto a darle esa cartera.

"La responsabilidad es del Gobierno y, en primer lugar, del presidente, --en referencia a Alfonso Fernández Mañueco-- por no poner orden en una situación que nunca debería darse", ha incidido para advertir de que las políticas con respecto al Serla recibirá "reproches judiciales importantes a medida que la vía judicial se vaya abriendo paso".

En este punto, ha recordado que la Organización Internacional del Trabajo ya se ha pronunciado, algo por lo que, a su juicio, al presidente de la Junta, se le debería "caer la cara de vergüenza".

También ha descartado aportación del sindicato al Serla. "En ningún caso vamos a pagar los servicios de mediación que, por otra parte, se ahorra la Junta y se ahorra el Gobierno de España", para recordar que la "broma" de los recortes al sindicato le ha costado "recursos muy importantes".

"No olviden que hemos tenido que hacer un ERE a cuenta de nuestros propios recursos y motivado justamente porque la Comunidad rompió los convenios de prestación de servicios que hacía el sindicato, que es lo que llaman subvenciones. Subvención ninguna. Lo que estaban subvencionando es actividad que no hacía la Junta y que hoy no se está haciendo. Ni se está haciendo en relación con los temas de salud y seguridad en el trabajo, ni se está haciendo en relación con la intermediación en el caso de los trabajadores y las trabajadoras que están en desempleo, ni se está haciendo en ninguno de los programas que nos han quitado", ha zanjado.

CONCENTRACIÓN

Por otra parte, ha valorado la marcha del pasado sábado sin entrar en cifras. "Más allá del número, creo que ha sido realmente muy importante que pone de manifiesto que el Partido Popular abrió en Castilla y León un melón rompiendo, en buena parte, la convivencia de la que veníamos disfrutando en nuestro país", ha analizado.

Para Álvarez, son los "responsables de abrir la caja de Pandora", que ha dado lugar, según sus palabras, "a todo tipo de insultos, de calumnias, de mentiras, de falsedades". "En toda Europa la extrema derecha está en una situación de no entrar en las instituciones. Solo han entrado donde tienen mayoría absoluta, pero hay un cordón sanitario que no les permite entrar. Creo que eso sería muy bueno en España y eso ayudaría a normalizar la vida política y a que los debates en el Parlamento no tengan este carácter fundamentalista y monotemático que solo ayudan a la extrema derecha", ha reprochado.

Por último, también ha hecho referencia a la situación "infernal" que viven los trabajadores en el Centro de Menores Zambrana con una situación laboral "insoportable", de "estrés y agresiones" por la que están de baja "más de 30 personas".