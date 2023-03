Álvarez (UGT), sobre reforma de las pensiones: "Vamos en la buena dirección"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones "va en la buena dirección" y ve "extraordinariamente positivo" que se pueda elegir entre el cómputo actual de 25 años para calcular la pensión o ampliarlo a 29 años.

El líder de UGT se ha referido así, en declaraciones a los periodistas, al acuerdo cerrado en el ejecutivo de coalición para llevar a cabo la reforma del sistema de pensiones, que este mismo viernes se presentará a los sindicatos en Madrid.

"Esta mañana veremos la propuesta concreta. Falta ver la letra pequeña, pero las cosas que he podido leer suenan bien. Me parece que vamos en la buena dirección. Se trata fundamentalmente de no recortar el gasto en pensiones, sino de aumentar los ingresos, que es lo que habíamos exigido desde el principio", ha apuntado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cerrado una reforma que permite a los pensionistas elegir entre mantener el periodo de cómputo actual para calcular la pensión en 25 años o ampliarlo a 29 años pudiendo quitar los dos de peor cotización, entre otras medidas.

Respecto a este punto en concreto, Álvarez ha asegurado que "es extraordinariamente positivo. Mejor, imposible".

"Los 25 años garantizan que las personas que están en puertas de la jubilación mantendrán las expectativas que tenían, y los 29 años, que son 27 por los dos años que se pueden quitar, van a garantizar que algunas personas puedan tener una pensión mejor", ha dicho.

El dirigente sindical, que ha participado en una protesta de trabajadores del ámbito del transporte colectivo de viajeros en la plaza Sant Jaume, se ha mostrado esperanzado en que el acuerdo pueda contar con el apoyo de una mayoría de partidos políticos para ser aprobado por el Congreso.