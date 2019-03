Álvarez de Toledo ve a Torra como un "caudillo" por decir que "es el pueblo"

La cabeza de lista del PP por Barcelona en las elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tildado este domingo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como un "caudillo totalitario" por afirmar que él es "el pueblo".

En unas declaraciones a los medios en Sabadell (Barcelona), la candidata popular se ha referido así a la discusión que mantuvo este sábado Torra con una quincena de independentistas molestos con su gestión.

Los concentrados recalcaron a Torra que es el pueblo quien llevó a cabo el 1-O y, en ese punto, el presidente catalán señaló que él también forma parte del mismo y recordó en este sentido su papel como activista antes del cargo que ejerce actualmente: "Yo soy el pueblo, a mi no me podéis decir que no soy el pueblo".

En este contexto, Álvarez de Toledo ha denunciado que el presidente de la Generalitat es "un caudillo totalitario cuando afirma que es el pueblo".

"Debe saber que el pueblo es la suma de ciudadanos libres e iguales de una nación democrática, cada uno con su opinión y sensibilidad. Nada que ver con el proyecto que encabeza el presidente Torra, que es de extranjería, división y empobrecimiento de Cataluña", ha añadido.

La candidata ha insistido que "limpiar" las calles de lazos amarillos "es un deber cívico y moral".

Tras el mitin de este sábado de Podemos en Madrid, Álvarez de Toledo ha asegurado que vio al líder de la formación, Pablo Iglesias, "viejo y desfondado".