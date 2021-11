Álvarez de Toledo responde al PP que no dejará el escaño y recurre al refranero: "De ilusión también se vive"

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado este jueves a Europa Press que no dejará su escaño en la Cámara Baja, como ya anticipa en su libro 'Políticamente indeseable'. Además, ha respondido al PP --después de que en el partido la hayan invitado a dar "un paso atrás" si no le "ilusiona" el proyecto de Pablo Casado-- que "de ilusión también se vive".

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha sugerido este jueves que Álvarez de Toledo debería dejar su acta si ya no le "ilusiona" el proyecto que dirige Casado y no está "de acuerdo con el devenir político" de la formación. Según ha insistido en TVE, si él perdiera "la ilusión" y las "ganas" de trabajar en este proyecto, daría ese "paso atrás".

Las declaraciones de Montesinos, que ha ejercido hoy como portavoz del partido, se producen después del malestar que ha causado en la cúpula del PP el libro de Álvarez de Toledo, en el que critica tanto a Casado --al que tilda de "veleta" y "bienqueda"-- como al secretario general del PP, Teodoro García Egea, al que ha acusado de practicar "bullying".

Álvarez de Toledo, que es diputada por Barcelona, ha insistido en que no dejará su acta. "Mi decisión de no dejar el escaño está ya explícita en el libro, por lo que no hace falta extenderme", ha manifestado.

Además, ha recurrido al refranero para responder al responsable de Comunicación del PP. "En cuanto a las declaraciones del señor Montesinos sobre que yo deje mi escaño, una sola observación basada en el refranero: de ilusión también se vive", ha declarado a Europa Press.

DEJAR EL ESCAÑO SERÍA "LA OPCIÓN MÁS FÁCIL Y VULGAR"

En su libro 'Políticamente indeseable', que sale este jueves a la venta, Álvarez de Toledo asegura que tras su publicación "muchas personas pensarán" que ella va a dejar su escaño o que debe abandonarlo.

"Sería la opción más fácil y vulgar. Peor aún, sería la constatación de que la política, como la concibo, es imposible. Pero no. La política deseable no es un producto de mi idealismo. Existe en los libros de Historia y en las limpias vocaciones de muchos políticos, veteranos y jóvenes, retirados y en activo, con los que he tenido el inmenso privilegio de compartir causa y camino. Pero, sobre todo, es una necesidad", asegura al final de su obra.

En este punto, la exportavoz del Grupo Popular defiende que los políticos digan en público "lo mismo que en privado" y se reconozca la "degradación" de este oficio. "El rescate de la política solo es posible desde la propia política y sin concesiones a la autoindulgencia. Como Cyrano de Bergerac, con la nariz bien alta y hasta el final", proclama.

EL PP HA ACTIVADO EL PROCEDIMIENTO INTERNO

El Grupo Popular ha activado el procedimiento interno contra Álvarez de Toledo después de que ella misma haya declarado que votó en blanco en el Congreso durante la elección de los magistrados del TC pactados por PSOE y PP para el Tribunal Constitucional, rompiendo así la disciplina de voto.

"Es un procedimiento habitual y estándar que se lleva a cabo en el caso de Cayetana Álvarez de Toledo o de cualquier o otro diputado que considere que, por las cuestiones que considere oportunas, no cumple la disciplina de voto sobre las cuestiones que están muy claras en el reglamento interno", ha declarado Montesinos este jueves.