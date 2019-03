Álvarez de Toledo rechaza debatir con Jordi Sànchez y lo equipara con Tejero

La candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha rechazado debatir en la cárcel con el preso Jordi Sànchez porque cree que no debería ser candidato y le ha recalcado que su presencia en una lista electoral le produce "el mismo rechazo" que si se presentara el excoronel Antonio Tejero.

Sànchez, número uno de la lista de JxCat por Barcelona en las generales, ha propuesto por carta a los carteles electorales de los otros partidos en esta circunscripción que se avengan a celebrar un debate en la prisión, si prospera el permiso que ha solicitado para llevar a cabo este acto.

Álvarez de Toledo, una de las destinatarias de esa misiva, ya ha respondido a través de Twitter rechazando la propuesta, pues no está dispuesta a debatir con "una persona procesada por graves delitos contra la democracia".

Ha juzgado que Sànchez, por su situación procesal, "no debería ser candidato" y ha añadido: "Su presencia en las listas electorales me produce el mismo rechazo moral y político que me habría producido la candidatura de Tejero, Milans del Bosch o de cualquiera de los que en 1981 también atentaron contra la democracia".

La candidata ha señalado que va a proponer al PP que impulse un cambio legislativo para que "nunca más un procesado por graves delitos contra la democracia pueda presentarse a unas elecciones de España".

Tras la equiparación con los golpistas del 23-F, Álvarez de Toledo ha finalizado su respuesta asegurando que respeta "la presunción de inocencia" de Sànchez, al que le desea "la mejor de las suertes en los tribunales de justicia".

"No tenga dudas de que, si fuera absuelto o cumpliera su condena, estaría dispuesta a debatir con usted", concluye.