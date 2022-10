Álvarez de Toledo pide a Feijóo no llegar a Moncloa "a costa de los constitucionalistas catalanes"

Critica la polémica con el colegio mayor mientras "nadie se escandaliza" por agresiones a S'ha Acabat!

La diputada del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha pedido este viernes al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, no llegar a presidente del Gobierno "a costa de los constitucionalistas catalanes", y ha reivindicado reforzar la presencia del Estado en Catalunya.

"Le pido que se convierta en el primer presidente del Gobierno español con un proyecto de reafirmación constitucionalista en Catalunya. No lo hemos tenido todavía", ha dicho en un acto en Barcelona sobre el quinto aniversario de la manifestación del 8-O junto a la líder de Cs, Inés Arrimadas, y el dramaturgo Albert Boadella.

Álvarez de Toledo ha reclamado que la "cordialidad se dirija sobre todo al constitucionalismo democrático y tolerante que acepta la ley y la cumple", después de que en una de sus últimas visitas a Catalunya Feijóo abogara por impulsar el catalanismo constitucional para recuperar la cordialidad que, a su juicio, se rompió con el proceso independentista.

Además, la diputada del PP por Barcelona ha subrayado que una de sus grandes "obsesiones" ha sido unir a todo el constitucionalismo bajo un proyecto común, algo en lo que considera que ha fracasado, y ha llamado a no confundir la disidencia con la discrepancia.

De hecho, ha explicado que le ofreció a Arrimadas su 'número dos': "Me dijo que no. Tenemos muchas coincidencias, seguro que muchas diferencias. No estamos cortadas por la misma tijera. Pero siempre he dicho que admiro su enorme valentía".

MANDAR AL PSOE "A LA OPOSICIÓN"

Álvarez de Toledo ha mantenido que el PSOE no forma parte del bloque constitucionalita, tras el indulto del Gobierno a los líderes del 1-O y sus pactos con partidos nacionalistas, quienes a su juicio han sustituido "la vía golpista por la vía socialista".

"Hay que mandarlo rotundamente a la oposición para que tenga que elegir entre refundación o extinción", ha dicho la exportavoz del PP en el Congreso sobre el PSOE.

"INEPTOS POLÍTICOS"

También ha afirmado que, a diferencia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, al que considera un político eficaz, "sus sucesores son una sucesión de ineptos políticos", ante lo que ha llamado al constitucionalismo a reagruparse y a ejercer el liderazgo.

También ha asegurado que Catalunya jamás va a ser independiente: "La pregunta es si Catalunya puede o no ser democrática, y no lo es. Aquí no se cumple la ley y no pasa nada, y se atropellan los derechos civiles y no pasa nada".

En ese sentido, ha criticado las reacciones a la polémica sobre los insultos machistas a alumnas en un colegio mayor por parte de estudiantes varones mientras "nadie se escandaliza porque apaleen a los chicos de S'ha Acabat!".

LA MANIFESTACIÓN

Para Álvarez de Toledo, la manifestación del 8 de octubre pudo ser "un punto de inflexión real y de partida de una política constitucionalista para Catalunya, y en realidad fue un luminoso paréntesis en la oscura historia de las abdicaciones españolas", y ha celebrado que consiguió reunir a personas de otros lugares de España.

Con ella ha coincidido Boadella, que cree que la manifestación "demostró una realidad: que no todo el mundo" apostaba por el proyecto independentista, pero que no se usó para impulsar iniciativas que unieran a quienes participaron en la movilización.

"La catarsis está muy bien pero hay que aprovecharla", ha dicho el dramaturgo, y ha añadido que ese día sirvió también para frenar al independentismo al demostrar que una mayoría de ciudadanos, a su juicio, no apoyaba su hoja de ruta.

Por su parte, el moderador del acto y expresidente de Societat Civil Catalana (SCC) en 2017, Mariano Gomà, ha afirmado que la manifestación fue un antes y un después, por lo que ha pedido que "caiga en el olvido", y ha agradecido a Álvarez de Toledo y a Arrimadas su implicación en esa movilización.