Álvarez de Toledo insinúa que "no queda vida inteligente" en el PSOE

ELECCIONES GENERALES PPC

La número uno del PPC por Barcelona en las elecciones generales del 28 de abril, Cayetana Álvarez de Toledo, ha insinuado que "no queda vida inteligente" en el PSOE porque no han aprendido de los "errores" del procés" y "se empeñan en seguir exactamente el mismo camino que nos ha llevado aquí".,"El mundo se divide entre quienes creen que aún queda vida inteligente en el PSOE y los que creemos no, y sin embargo trabajamos para que haya cada vez más constitucionalistas y