Álvarez de Toledo: Iceta no tiene principios, criterio, escrúpulos ni remedio

ELECCIONES GENERALES

La número uno del PP por Barcelona en las elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado hoy jueves que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, "no tiene principios, no tiene criterio, no tiene escrúpulos y no tiene remedio".,Iceta afirmó ayer que si el 65 % de los catalanes estuvieran a favor de la independencia, la democracia debería buscar una solución, aunque luego puntualizó que "un referéndum sobre la independencia no es una solución" para Cata