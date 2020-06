Álvarez de Toledo: "Están a un paso de llamar golpista a Margarita Robles"

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado este jueves contra el Gobierno por acusar a la oposición de estar pergeñando un golpe de Estado, lo que considera una "nausabunda operación de camuflaje" para deslegitimar a la oposición y tratar de tapar la "devastadora" gestión que ha hecho de la crisis del coronavirus el bipartito de PSOE y Unidas Podemos.

Así lo ha asegurado la dirigente 'popular' en un acto organizado por la Fundación Rafael del Pino en el que ha relatado como varios miembros del Gobierno se han ido sumando en la última semana a la tesis verbalizada en primer lugar por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuando acusó a Vox de anhelar un golpe de Estado.

Álvarez de Toledo ha destacado que ya está en esta línea también la ministra de Igualdad, Irene Montero; el ministro de Consumo, Alberto Garzón y también la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien esté mismo miércoles se afanó en preguntar al líder del PP, Pablo Casado, que "anda tramando" su formación. "Que la oposición está tramando un golpe de Estado, nada menos, es el nuevo mantra, el nuevo eslógan", ha comentado.

A PUNTO DE LLAMAR GOLPISTA A MARGARITA ROBLES

"Están a un paso de llamar golpista a Margarita Robles", ha llegado a decir Álvarez de Toledo, en referencia a la ministra de Defensa, quien el pasado fin de semana negó la existencia de un riesgo de golpe de Estado.

La dirigente 'popular' ha llamado a desmontar esta insinuación "con total claridad y contundencia". Y es que, a su juicio, "cuando la mentira está en el poder" la oposición debe enarbolar "la verdad" y practicar lo que ha llamado una "política científica" destinada a devolver "a lo racional" el debate político para sacarlo de "lo emocional y sentimental" donde quiere colocarlo "el populismo" para "embarrar".

En opinión de la portavoz 'popular', este "mantra" forma parte de la "fértil imaginación guerracivilista" de las personas que forman el Gobierno, a las que ve instaladas en el "pesimismo estructural de que España está abocada al conflicto".

Además, ha resaltado que desde el Ejecutivo "se inventa" lo del golpe de Estado "mientras avanzan en su degradación del Estado democrático y la erosión de las instituciones".

"Es una vulgar técnica de deslegitimación de cualquier crítica o fiscalización", ha apuntado, llamando la atención sobre el hecho de que, para el Gobierno, la oposición ha pasado en tan sólo unos días de ser "crispadores a golpistas".

Tras defender a los guardias civiles y jueces que, cumpliendo la ley "investigan las responsabilidades políticas del Gobierno en la pandemia", ha insistido en la necesidad de dejarle claro al Ejecutivo que fracasarán en su intento de enfrentar de nuevo a las dos Españas.

"Esto no es ni será una España contra otra, como ellos pretenden, nosotros defendemos la tercera España, la que se negó a matarse o la que se reconcilió", ha señalado.

PODEMOS NO VA A SOLTAR EL PODER

Durante su charla, se le ha preguntado si cree que Podemos acabará abandonando el Gobierno en el caso de que lleguen los recortes sociales, pero Álvarez de Toledo considera que eso es "poco probable" porque cree que el partido de Iglesias "no va a soltar el poder".

"No veo a Podemos abandonando el poder para entrar en competición con Sánchez en torno a una crisis social", ha insistido la dirigente 'popular', quien ha llamado a la unidad, la "reagrupación", de los partidos de la derecha para que puedan llegar a acuerdos de distinta índole no sólo en el Parlamento sino en las comunidades y ayuntamientos ya que debe asumirse, a su juicio, que la legislatura será "larga" o al menos no tan corta como algunos apuntan.