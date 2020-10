Álvarez de Toledo defiende abstenerse en la moción de Vox y vincula su destitución con la caída del PP en una encuesta

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido este lunes que la abstención de su partido en la moción de censura presentada por Vox y ha vinculado su reciente destitución como portavoz parlamentaria con la caída del PP, a la que apunta una encuesta que ha publicado 'ABC'.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, la exportavoz popular se ha remitido a las palabras que afirmó el día de su salida del cargo a las puertas de la Cámara Baja. "Yo dije que en mi opinión esto es perjudicial, desde luego para mí porque a mi me gusta la palabra y me gusta la política y, por tanto, ser portavoz parlamentaria es el cargo máximo al que puedo aspirar. Pero también dije que es perjudicial para el partido", ha recordado.

Álvarez de Toledo ha matizado que en las encuestas "pueden influir infinidad de datos". No obstante, ha asegurado sobre su nuevo papel dentro de la formación política que no se plantea dejar las filas del PP porque "la política hoy es más necesaria que nunca".

Al ser preguntada por su relación con el líder de los populares, Pablo Casado, la diputada ha sostenido que hablaron hace tiempo y que se han cruzado "un par de mensajes sobre una iniciativa que estamos poniendo en marcha".

También se ha referido a su sustituta en la portavocía, Cuca Gamarra, de quien ha dicho que está realizando una "buena labor". "Ha empezado hace poquito y esto es un trabajo de fondo, pero las intervenciones que yo he visto me han parecido muy bien, excelentes incluso, y yo creo que hará una buena labor", ha detallado.

Álvarez de Toledo ha avanzado que su objetivo es "llegar a los 176 escaños" porque, a su juicio, se necesita "forjar una alternativa para proteger el sistemo democrático nacido en el 78". En esta línea, ha deslizado que hay que conseguir una "reagrupación del espacio racional español" y ha añadido que este "incluye a todo tipo de personas".

ABSTENCION MOCION DE CENSURA VOX

En referencia a la moción de censura que ha presentado Vox, la diputada ha indicado que "pocos gobiernos han acumulado tantos motivos para ser censurados", pero ha avanzado que la "posición más razonable" es una abstención.

"No veo sentido a un 'no' que en el fondo es avalar a Pedro Sánchez, es forjar que salga de ahí con una mayoría reforzada de votos, pero no creo que sea una alternativa Santiago Abasacal", ha apostillado.

Al ser cuestionada por una posible moción del PP a Sánchez, ha insistido en que "motivos hay" y en que "todavía hay tiempo porque las legislaturas son largas", pero ha remarcado que "hay que construir una alterntaiva con 176 escaños" porque "Vox es castigo y PP alternativa" y "realmente lo que está en juego es la cintinuidad democrática".