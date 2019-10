Álvarez de Toledo cuestiona que la ANC deba ser legal y pide a Fiscalía analizar sus declaraciones

Acusa al Govern de tener "más cólera con los Mossos que con los violentos"

La número uno del PP por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha planteado este martes abrir un debate sobre si la ANC debe ser legal porque considera que es "una asociación que explícitamente justifica o reconoce que la violencia puede ser parte de una estrategia legítima" y ha pedido a Fiscalía analizar las declaraciones de su presidenta, Elisenda Paluzie.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de reunirse con los representantes de las casas regionales de Cataluña, y después de las declaraciones de Paluzie, que dijo que los altercados visibilizan el conflicto en Cataluña.

"Abrimos una reflexión respecto a hasta qué punto una asociación que explícitamente justifica o reconoce que la violencia puede ser parte de una estrategia legítima puede ser legal", ha afirmado Álvarez de Toledo, y ha señalado que cualquier organización o partido que aboga por la violencia está fuera de la legalidad.

La dirigente popular ha sostenido que es "la primera vez en muchísimos años que hay una vinculación explícita entre independentismo y violencia", y ha insistido en que la Fiscalía debería analizar estas declaraciones para ver si son constitutivas de un delito de odio y de incitación a la violencia, y ha mostrado su apoyo a la denuncia que ha anunciado SCC.

HUELGA ESTUDIANTIL

También se ha referido a los incidentes de este martes en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) por la huelga estudiantil: "No son huelguistas, lo que están haciendo es atacar el estado de derecho, atacar a la democracia e impedir que otros estudiantes puedan acudir a clase".

Ha criticado al rector de la UPF, Jaume Casals, por negociar con los estudiantes en huelga y ha cargado contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, porque "parecen los tres monos que no ven, no oyen y no dicen".

Para ella, Sánchez, Grande-Marlaska y Duque son los responsables de evitar que en las universidades catalanas se produzca esta situación y ha celebrado que haya universitarios como la asociación constitucionalista S'ha Acabat que se enfrenten a los huelguistas.

"VAMOS A DESMENTIR AL CIS"

Sobre la investigación por la actuación de los Mossos d'Esquadra de las últimas semanas, Álvarez de Toledo ha lamentado que el Govern "muestra más colera con los Mossos que con los violentos" y ha agradecido a la policía catalana sus intervenciones durante los altercados.

Preguntada por la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa al PP en segunda posición con entre 74 y 81 escaños muy lejos del PSOE, la portavoz popular en el Congreso ha advertido de que es optimista: "Vamos a desmentir al CIS una vez más".

Además, ha razonado que Sánchez debe dimitir si el PSOE saca un escaño menos que los que obtuvo el 28 de abril, ya que, según ella, estas elecciones "son un invento cínico" que provocó el presidente para ampliar su mayoría.