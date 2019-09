Álvarez de Toledo considera "inhabilitante" el supuesto plagio de Cruz

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, considera que el supuesto plagio por parte del presidente del Senado, Manuel Cruz, es "picaresca anti intelectrual de la peor especie" y ha señalado que tras leer la información cree que el caso es "inhabilitante".

En declaraciones en el Congreso, Álvarez de Toledo se ha referido así a la información que hoy publica ABC sobre el supuesto plagio de párrafos de varios autores en un manual de filosofía contemporánea que publicó en 2002.

Manuel Cruz ha negado en un comunicado dicho plagio, ha explicado que el libro contiene "coincidencias en afirmaciones sobradamente conocidas entre especialistas porque se hablan de las mismas obras y de los mismos autores clásicos" y ha señalado que es un manual que incluye "datos biográficos y de la trayectoria de pensamiento de dichos autores".

Al ser preguntada por este asunto, Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que tenía que hacer "la peor valoración posible".

"El señor Cruz llegó a la política como presunto intelectual y lo que yo he mirado y he ido leyendo trozo a trozo realmente es inhabilitante", ha dicho la portavoz del PP.

Por su parte, la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha exigido explicaciones al presidente del Senado porque se trata de acusaciones "muy graves".

Arrimadas ha recalcado que no es la primera vez que se pone en entredicho la tesis doctoral o el estudio de algún dirigente socialista, en alusión a Pedro Sánchez, una alusión que ha hecho también la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, para quien este caso tiene "muchos puntos en común" con el del presidente del Gobierno en funciones.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha subrayado que respeta intelectualmente a Cruz pero ha apuntado que el presidente del Senado debe dar explicaciones si lo que se publica es cierto.

"No le hace falta plagiar: si lo ha hecho, no tiene sentido", ha dicho Rufián, mientras que la portavoz de JxCat, Laura Borrás, ha apelado a la presunción de inocencia y ha dicho no conocer los escritos de los que se habla como para opinar.

Y el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que si se confirma esta información sería como quien "copia en el examen", aunque ha señalado que espera conocer las palabras del presidente del Senado.