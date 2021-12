Álvarez de Toledo a Casado: "Pégate a Ayuso y de su mano arrasad en las próximas generales"

La exportavoz del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha pedido al líder del PP, Pablo Casado, que cuente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para ganar las próximas elecciones generales: "Pégate a Ayuso y de su mano, los dos juntos, arrasad en España en las próximas generales".

"No tiene ningún sentido que se ponga en marcha una operación contra Ayuso, que es la persona que ha devuelto a este partido la esperanza de un triunfo en las próximas generales. Ha conseguido algo espectacular, que es que la gente vea al PP como las políticas a seguir y de libertad", ha afirmado en el acto de presentación de su libro 'Políticamente indeseable' en Barcelona este lunes.

Álvarez de Toledo ha exigido a Casado que aproveche el impresionante impulso de Ayuso --en sus palabras-- para construir una alternativa en la política española, porque "no hacerlo es una pulsión autodestructiva que se debería eliminar cuanto antes".

Ha calificado a Ayuso como una de las soluciones que a su juicio tiene actualmente el PP, y ha insistido en que no es verdad que eclipse a Casado: "Otros no eclipsan si ese sol no brilla lo suficiente".

"Se trata de apartar los vaivenes y velos y unidos conformar lo que necesita urgentemente España, que es una alternativa política a lo que hay. Todo lo que sea desviarse de ese camino es servir a Sánchez y sus aliados separatistas", ha incidido.

También se ha referido a las relaciones entre el PP y Cs, tras el anuncio este lunes de la convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León, y ha advertido de que "la destrucción no lleva a la reconstrucción, sino la suma y generosidad y reincorporar a gente, y no eliminar e intentar avasallar".

"VOCES DISCREPANTES"

Además, ha señalado que Casado estaba en su derecho de cesarla como portavoz del partido, y le ha urgido a perfeccionar sus formas en la política: "Yo nunca llegué a decir coño en el Congreso", en referencia a la expresión utilizada por Casado en la sesión de control del Congreso el pasado 15 de diciembre.

Sobre el libro, Álvarez de Toledo ha manifestado su deseo de que sirva para ver "lo absurdo que implica intentar anular a las voces discrepantes en un partido, entendiéndolas como una amenaza a la autoridad".

Para ella, es necesario permitir las discrepancias internas en los grupos políticos para "reagrupar el espacio" de la derecha en España.

CATALÁN

Con respecto a la polémica por la obligatoriedad del 25% de castellano en la educación catalana, Álvarez de Toledo la ha considerado como el "punto de partida de una nueva etapa en Catalunya".

"Hay que pasar del desamparo al desafío, y de la pura actitud de resistencia a la actitud ofensiva. Tiene que ser el punto de inflexión lo que ha pasado en Canet", en referencia a la familia de Canet de Mar (Barcelona) que pidió en la escuela de su hijo que se cumpliese este 25% de castellano.

En el acto también ha participado el actor y dramaturgo Albert Boadella que ha puesto en valor la belleza del libro --en sus palabras--, que ha tildado de nuevo testamento de la política española, y ha remarcado que "no es un desquite hacia actitudes hostiles ni un desahogo emocional" de Álvarez de Toledo.

A la presentación también han acudido el líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, el portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB), Ana Losada, y el vicepresidente de S'ha Acabat!, Jordi Salvadó, entre otros.