Álvarez de Toledo atribuye al calor del debate la alusión de Ayuso a 1936

(Actualiza la NA5026 con más declaraciones de Álvarez de Toledo)

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha argumentado este viernes que las palabras de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se preguntó si tras exhumar a Franco "arderán parroquias" como en 1936, se produjeron en un "acalorado debate parlamentario".

En una entrevista en RNE, ha considerado, en todo caso, que el Gobierno con la exhumación del cadáver del dictador está haciendo "electoralismo", como hace "con todo, incluso con la memoria y con la historia".

Ayuso se preguntó, en respuesta a una pregunta de Vox en la sesión de control de la Asamblea de Madrid este jueves, qué pasará tras la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos: "¿Y qué será lo siguiente? ¿La cruz del Valle? ¿Todo el Valle? ¿Las parroquias del barrio arderán como en el 36?".

Al hilo de estas declaraciones sobre la exhumación de Franco, Álvarez de Toledo ha instado a preservar y proteger el espíritu de la Transición y ha advertido de que "todo lo que sea reabrir heridas o buscar la división" es algo "disolvente, degradante y desolador" para los españoles.

Además, ha criticado el "maniqueismo" de decir que "la izquierda tenía razón y la derecha era perversa y malvada" o el pretender enfrentar a la derecha y a la izquierda o volver "a la retórica o los actos concretos de una España contra otra".

Y sobre si cree que el Gobierno reabre heridas del pasado con la decisión de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se dedica a hacer, como con todo, electoralismo" en esta cuestión.

Álvarez de Toledo ha criticado que Sánchez "hace ahora el papel de patriota, pero tiene de patriota lo que Zapatero de gurú económico" y se mueve solo por "impulsos electoralistas" porque es un líder "sin escrúpulos ni limitaciones" cuyo proyecto político es "una nueva negociación con en separatismo".

La portavoz del PP ha augurado que el "enfriamiento" que ha reconocido Sánchez acabará en "frío polar" como considera que ya ocurrió con los anteriores Gobiernos socialistas.

Además, ha confirmado que irá de cabeza de lista del PP por Barcelona, al igual que en las anteriores elecciones generales, y que le gustaría contar con la fundadora de UPyD, Rosa Díez, en las candidaturas del PP, aunque ha puntualizado que ella no se encarga de elaborar las listas y no sabe "si ha dicho que sí o no".