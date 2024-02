Álvarez de Toledo arremete contra Puente por defender indulto a Puigdemont: "Es dantesco"

La portavoz adjunta del grupo parlamentaria del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha arremetido este viernes contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por estar dando "un espectáculo dantesco" al avalar un indulto al líder de Junts, Carles Puigdemont, si se quedara fuera de la ley de amnistía.

"Es la farsa inmensa", ha dicho durante un debate sobre la amnistía en el Ateneo de Madrid en el que también ha participado con un vídeo el exdirigente del PP y cofundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, que ha tenido así su primera intervención pública tras el atentado que sufrió en noviembre de 2022.

Ante un auditorio en el que estaba presente la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y varios miembros de Vox, Vidal-Quadras ha incidido en que la ley de amnistía es inconstitucional, "una barbaridad e infame" y ha dudado de que España sea una nación democrática tras elegir a un Gobierno que está apoyado por formaciones que "aspiran a destruirla".

"Es una aberración", ha dicho mientras Álvarez de Toledo ha reiterado que el Gobierno va a "chocar" contra los jueces con la ley de amnistía y ha criticado que el ministro de Transportes haya sugerido el indulto a los que se queden fuera de la ley para "ahorrar trabajo a los jueces".

Puente ha enfatizado, durante una acto en Barcelona, la voluntad del Gobierno de que "no haya consecuencias de carácter penal" para las personas que tienen causas vinculadas con el proceso independentista catalán y ha asegurado que el Ejecutivo está "abierto a soluciones que conduzcan a un final, ya, de este episodio", al tiempo que no ve un "disparate" indultos posteriores.

La diputada del PP se ha mostrado segura de que "lo jueces la van a parar y suspender" en referencia al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE).

"Ni aunque el Tribunal Constitucional estuviera presidido por un híbrido de Rodríguez Zapatero, Dolores Delgado y Félix Bolaños, podría dar por buena esta ley, por lo flagrantemente inconstitucional que es", ha recalcado tras avisar de que la "gran batalla" contra la amnistía será después de su aprobación "porque los jueces tendrán algo que decir".

"No habrá alfombra roja para Puigdemont", ha insistido minutos antes de tener un enfrentamiento dialéctico con uno de los asistentes al acto, que se ha presentado como magistrado jubilado y le ha reprochado que el PP no reconozca el pensamiento nacionalista porque "así no se construye un Estado".

Álvarez de Toledo también ha pedido que la sociedad siga movilizándose y "asuma su responsabilidad ante estas horas críticas" y ha instado a la unión de la derecha para afrontar el fin de la amnistía.

"Cuando veo las peleas de PP y Vox me desespero, tenemos merecido lo que nos pasa", ha aseverado.