Álvarez de Toledo apoya el "no" de Casado y desecha la abstención que defendió públicamente

La diputada del PP y exportavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cayeyana Álvarez de Toledo, ha votado finalmente "no" a la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, secundado así la línea marcada por el líder del PP, Pablo Casado, quien ha descalificado esa iniciativa parlamentaria en un duro discurso contra Santiago Abascal.

Álvarez de Toledo había expresado públicamente que había que optar por la abstención alegando que la "inevitable derrota numérica" de Vox en la moción de censura contra el Gobierno "no es argumento suficiente para rechazarla". Además, dijo que un "no" del PP "debilitaría su condición de alternativa" y "reforzaría" a Pedro Sánchez.

En un vídeo publicado en 'Youtube' el pasado domingo, Álvarez de Toledo defendió esa abstención asegurando que "a veces no se gana numéricamente, pero sí en autoridad política y moral". "Por respeto a la verdad, en defensa de las instituciones, por compromiso con la España constitucional y democrática, no al no", dijo en ese mensaje.

La dirección del PP y el propio Pablo Casado han advertido a lo largo de esta semana que los Estatutos del PP --aprobados en un congreso hace dos años-- solo permiten la libertad de voto dentro del Grupo Popular cuando se trata de temas morales o de conciencia.

Al final, Álvarez de Toledo --que ha votado telemáticamente-- ha votado en contra de la moción de censura. Desde la dirección del Grupo Popular confiaban en ese voto negativo de la exportavoz después del discurso de Abascal y ya advertían de que hacer lo contrario habría supuesto quedarse "aislada".