Álvarez Rouco critica la "irresponsabilidad" de Foro y PP por no dirigirse a Vox para hablar sobre el gobierno

La portavoz de Vox Gijón y concejal electa en el Ayuntamiento, Sara Álvarez Rouco, se ha referido este sábado a la situación en la que está el proceso para la formación del gobierno municipal en Gijón, a una semana vista del Pleno de constitución de la Corporación y ha indicado que "transcurridas dos semanas desde las elecciones es una irresponsabilidad que ni Foro ni el Partido Popular se hayan dirigido a Vox para hablar sobre el gobierno en el Ayuntamiento de Gijón".

"Desde el principio Vox tendió la mano para conformar una alternativa a las políticas de izquierdas y sólo planteó una única exigencia, que se sienten a negociar con nosotros", ha dicho Álvarez Rouco.

Por ello Álvarez Rouco ha indicado que su formación asiste "asombrada a la representación de un reparto que, salvo traición al electorado, depende del voto de Vox".

"Han cometido el error de no convocarnos desde el primer día, algo que puede pasar factura si no escuchan nuestras propuestas", ha advertido la portavoz de Vox Gijón que ha añadido que los dos partidos que están negociando "quieren dar una sensación de control que no tienen ya que, retrasando la participación de su formación, ni Foro ni PP gobernaran y se abrirá la puerta a la lista más votada.

"Sin duda que continuamos con la mano tendida, pero cuantos más días pasen más difícil será llegar a acuerdos porque tendrán que desandar parte de lo andado para firmar pactos con nosotros", indicó.