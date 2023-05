Álvarez (Podemos) pide el apoyo a la candidatura Podemos-IU-Verdes-AV para que se desarrolle la Ley de Vivienda

El secretario estatal de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha asegurado este viernes en Murcia que "para que se desarrolle la Ley de Vivienda en la Región de Murcia y puedan tomarse medidas que cumplan el mandato del artículo 47 de la Constitución Española, que establece que la vivienda debe de ser un derecho para todas, no una mercancía, es necesario apoyar la candidatura Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde (AV), tanto a nivel autonómico como municipal".

En su visita a la Región de Murcia para arropar las candidaturas de María Marín y Elvira Medina a la Presidencia de la Región y la Alcaldía, respectivamente, ha defendido la aprobación de esta ley y ha recordado que, de igual forma que ocurrió con la subida de casi un 50% del SMI o las medidas de contención de la inflación como el tope al gas, "se trata de una medida que no sería posibles sin la presencia de Unidas Podemos en el gobierno".

El secretario de Economía de Podemos ha achacado a "la insistencia de Podemos en estos dos años de legislatura el hecho de que la Ley de Vivienda sea una realidad".

Además, Álvarez ha cargado contra el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, "por el anuncio sobre su pretensión de no aplicar esta norma estatal en la Región de Murcia".

Por su parte, María Marín ha destacado que su formación "cumple con sus compromisos, tal y como se ha demostrado con la aprobación y publicación en el BOE de la Ley Belarra, la primera Ley de Vivienda estatal de la historia de España".

A su juicio, con esta nueva norma "se regulan los precios del alquiler y se garantiza el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las familias, tal y como prometió Podemos".

La candidata autonómica ha asegurado que "los constantes retrasos en la aprobación de esta ley se deben a que el PSOE la ha tenido dos años paralizada y sólo ha aceptado sacarla adelante ante la presión de una campaña electoral".

Marín también ha criticado que López Miras "no quiera aplicar una ley que beneficia a los ciudadanos de a pie y que servirá para bajar los alquileres, mientras que se niega a construir vivienda pública".

Una "falta" de políticas sobre este asunto que, advierte, "no es casual ni producto de la dejadez", sino que obedece a "una estrategia que sólo persigue beneficiar a los fondos buitre y para la banca".

Marín ha comparado "esta actitud a favor de los intereses privados de las grandes fortunas con las políticas que pondría en marcha Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, una formación que no tiene ninguna deuda con los poderosos y a cuyos representantes no van a temblar las piernas a la hora de hacer cumplir la legislación para beneficiar a los jóvenes y a la inmensa mayoría de familias de la Región".

La candidata ha asegurado que "frente al modelo de especulación inmobiliaria que el PP ha impuesto durante décadas, convirtiendo la vivienda en un producto de lujo, toca defender políticas públicas al servicio de la mayoría social". "Para que las cosas cambien de verdad hace falta que Podemos llegue a los gobiernos", ha sentenciado Marín.

En cuanto a las políticas de vivienda en el ámbito municipal, la candidata para la Alcaldía de Murcia, Elvira Medina, ha asegurado que los jóvenes que se enfrentan al pago de una hipoteca o de un alquiler en Murcia "están con el agua al cuello".

Para atajar el problema, si la coalición está en el próximo gobierno local pondrá en marcha una inmobiliaria pública "que no cobre comisiones, que no cobre mes de agencia, no discrimine y que ponga por delante el interés público a la especulación".

Ese nuevo ente público servirá, además, como "herramienta para impulsar la construcción de vivienda pública para ponerla en alquiler a precios accesibles", añade.