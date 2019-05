Álvarez del Manzano alaba los "valores internos" de Almeida, candidato con el que Madrid estará "bien gobernado"

El exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, que cierra la lista del candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha alabado sus "valores internos", y ha apuntado que con él, Madrid estará "bien gobernado".

"Cuando me dijo que iba en la lista, me hizo mucha ilusión, cuando me dijo el número, ya me quedé un poco preocupado", ha bromeado quien fuera regidor de la capital de 1991 a 2003, durante la presentación de la candidatura de Almeida en Madrid Río.

Álvarez del Manzano quiere así "acompañar" a sus compañeros "en un trance difícil y en un deseo extraordinario que es que Madrid esté bien gobernado". "La persona de José Luis garantiza que es posible que uno se ocupe de las personas que están dentro de la ciudad", ha expresado. Como consejo, le ha animado a "luchar por las personas, que la ciudad se ponga al servicio de las personas".

Sobre Vox, ha apuntado que él "respeta mucho" a todas las formaciones, y ha recordado que él era "amigo" de los integrantes del Partido Comunista (PC) "y de los que no eran de ahí". "No he tenido enemigos políticos, siempre adversarios; a Vox como a Cs o al PSOE, lo respeto, les deseo lo mejor, pero después de que podamos ganar nosotros", ha apostillado.