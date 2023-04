Álvarez-Cascos despide a Josep Piqué evocando los "grandes recuerdos" de su gestión "en favor de Asturias"

El ex presidente del Principado y ex vicepresidente de España en el gobierno de José María Aznar entre 1996 y 2000, Francisco Álvarez-Cascos, ha despedido este jueves al ex ministro Josep Piqué, fallecido a la edad de 68 años, evocando los "grandes recuerdos" de su gestión "en favor de Asturias".

En un comunicado, Álvarez-Cascos ha recordado la etapa en la que fue vicepresidente y Piqué ministro de Industria y Energía. De entonces, Cascos ha calificado de "imborrables" los "muchos logros" de esa etapa, como la privatización de la Corporación Siderúrgica Integral - CSI (antigua Ensidesa) en favor de ARBED y el Plan de la Minería del Carbón, "que permitieron luchar contra la desertización, dotando a Asturias de ingentes inversiones en las Comarcas Mineras e inversiones en Infraestructuras que, como la Autovía Oviedo-La Espina aún permanecen sin concluir".

Álvarez-Cascos ha asegurado que Piqué fue "un ejemplo como ministro del Reino de España" de que ni Madrid ni Cataluña "son los enemigos de Asturias", sino "la incompetencia y la mangancia de quienes, ocupando puestos en el Gobierno de España, olvidan, marginan y discriminan a los asturianos, una legislatura tras otra, con la complicidad del Gobierno del Principado".

El exministro del Gobierno y exlíder del PP catalán, Josep Piqué, nació en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en 1955, fue cuatro veces ministro en la Presidencia de José María Aznar (PP), líder de los populares catalanes, candidato a la Generalitat y, tras renunciar a la política, se consagró a su faceta de economista y directivo empresarial.

De 1996 a 2003 ocupó varios cargos: ministro de Industria y Energía entre 1996 y 2000; ministro Portavoz del Gobierno entre 1998 y 2000; de Asuntos Exteriores entre 2000 y 2002, y de Ciencia y Tecnología entre 2002 y 2003.